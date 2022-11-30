Китайскую звезду кампаний Louis Vuitton и Porsche посадили за изнасилование на 13 лет

Криса Ву арестовали еще в прошлом году, но суд завершился только сейчас.

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Суд в Пекине признал 32-летнего певца, модель и актера Криса Ву виновным в изнасиловании трех женщин и сборе компании для участия в оргии. Его посадили на 13 лет. Об этом пишет Hypebae.

Ву был арестован еще в прошлом году после того, как 19-летняя студентка обвинила его в изнасиловании на свидании. Это произошло, когда ей было только 17.

[ + – ] Крис Ву для Porsche Фото: Porsche

После с обвинениями выступили еще 24 пострадавшие женщины.

Окружной суд Чаоян в Пекине заявил, что Крис Ву будет отбывать 11 лет и шесть месяцев за изнасилование трех женщин, которое произошло в его доме в 2020 году.

Модель также получил срок в один год и 10 месяцев за "сбор компании для совершения прелюбодеяния".

Студентка Ду Мэйчжу, первая обвинившая Ву в изнасиловании, рассказала, что она была приглашена на вечеринку в дом Криса, где ее заставили напиться, а потом она проснулась в его постели.

Ву отрицал, что подобное происходило, но позже еще 24 женщины обвинили его в схожих преступлениях. Позже выяснилось, что звезда и его команды пытались откупиться от жертв.

Крису также грозит штраф в 600 миллионов юаней (около 83 млн долларов) за уклонение от уплаты налогов. Сообщается, что актер предоставлял ложные декларации о своих доходах по всему миру.

Настоящее имя Криса Ву — Ву И Фань. Он родился в Китае, но в десять лет вместе с матерью переехал в Канаду. В подростковом возрасте он вернулся на родину и стал членом популярной К-поп группы EXO. Он также прославился, как сольный исполнитель и актер, в частности, он снимался в голливудском фильме "Три икса: мировое господство" и картине Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".

[ + – ] Крис Ву для Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Крис был востребованной моделью, снимался для рекламных кампейнов для Louis Vuitton, Bvlgari, Porsche, Lancôme, L’Oreal .

Напомним, в прошлом году рэп-исполнитель Роберт Сильвестер Келли, известный под псевдонимом R.Kelly, признан виновным в рэкете и торговле людьми. Келли прославился, благодаря хиту I Believe I Can Fly.