Сітки, мішкуваті джинси та піратські чоботи. Що повернеться в моду у 2023 році

Експерти вважають, що наступного року у трендах будуть "бунтарські" образи 1990-х та нульових.

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Незабаром настане Новий рік 2023, і модні експерти вважають, що варто очікувати на повернення моди на 1990-і і "бунтарські нульові". Так що якщо ви завжди мріяли повторити образи Періс Гілтон і Брітні Спірс тих років, то в новому році настане ваша зіркова година. Також у моду повернеться стиль "гранж" та мішкуваті джинси. Про це пише Daily Mail.

Звіт Depop Fashion Themes також передбачив яскраве літо у стилі 1980-х. Мода постійно розвивається, і всі можуть бачити тенденції, які приходять та йдуть, змінюючи одне одного щотижня, як іноді здається.

Але якщо ви не пам'ятаєте, що було в трендах у нульових, то це джинси з екстремально низькою талією, короткі топи, сітчасті сукні та сукні-комбінації.

Але деякі речі, навіть історичні, будуть у трендах 2023 року. Зростають пошукові запити "Grunge Sleeze", їхня кількість збільшилася на 176%. Популяризатором цього стилю був Курт Кобейн із Nirvana, яка грала гранж.

[ + – ] Стиль гранж знову повернеться до моди Фото: fortune.com

Для дівчат це означає, що в моду повернуться поєднання легких суконь в розкльош і грубих черевиків, оверсайз светра і сітчасті колготки.

Натхненні гранжем колекції від Bottega Veneta та Diesel викликали байкерську революцію, яка просочилася на модну сцену 2022 року.

Також зростає кількість запитів на мішкуваті джинси, які носили на початку 2000-х. Вже зараз у них часто виникає Белла Хадід, відома любов'ю до ретро-стилю.

[ + – ] Белла Хадід — любителька мішкуватих штанів

А новий фільм "Барбі" з Марго Роббі, знятий в естетиці 1980-х, явно провокує інтерес до кислотних квітів і силуетів того часу, що облягають.

І ще популяризації тогочасної моди сприяв серіал "Дуже дивні справи".

Зростає інтерес і до корсетів. Головним чином через костюмний серіал "Бріджертони". Нехай там немає стягнутих у чарочку талій, але інтерес до історичних костюмів у користувачів Мережі явно зростає. Навіть Біллі Айліш підтримала тренд, з'явившись у корсетній сукні на Met Gala.

[ + – ] Корсети знову будуть у моді

Несподіваним трендом, запити на який зростають у мережі – стали піратські чоботи, на зразок тих, що носив Джонні Депп у "Піратах Карибського моря".

[ + – ] Джонні Депп у ролі Джека Горобця Фото: Скриншот

До кінця 2022 року кількість пошукових запитів про піратські чоботи збільшилася на 500%. І може бути хіпі-шик в стилі Джека Горобця. Той стиль, якому Депп не змінює багато років.

А численні фентезійні серіали на кшталт "Дома дракона" та "Володаря кілець" явно повернуть у моду кольчуги. На початку 2000-х це вже було в трендах, коли дизайнери створювали сукні, що струмують, у кольорі "металік", що імітують гламурні обладунки. Також у моду повернуться сітчасті сукні та топи, які носитимуть залежно від особистих уподобань – зі спідня білизна. чи без нього.