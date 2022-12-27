20-річна індійська актриса скоїла самогубство прямо під час зйомок серіалу

Колишнього бойфренда знаменитої співачки затримала поліція.

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20-річна зірка індійських фільмів та серіалів Туніша Шарма вчинила самогубство. Трагедія сталася під час зйомок фільму "Алі-Баба: Легенда воїна", де актриса грала одну з ролей. Туніші не стало 24 грудня, її знайшли мертвою у гримерці. Про це пише India Today.

Наголошується, що поліція заарештувала колишнього бойфренда знаменитості – актора Шизана Мохаммеда Кхана. Мама Туніші заявила, що саме він довів її дочку до самогубства. Зокрема, нібито розрив стосунків вплинув на рішення молодої актриси.

Сам же Кхан розповів, що його колишня і раніше намагалася накласти на себе руки, проте щоразу він її рятував. Актор також додав, що розповідав про це мамі Туніші та просив жінку піклуватися про дочку. Наразі триває розслідування.

Туніша Шарма – індійська актриса, що швидко завоювала популярність, незважаючи на свій юний вік. Вона відома завдяки ролям у таких стрічках, як "Імператор Ашока", "Одержимість", "Дивитися ще раз", "Кохання через Інтернет".

Також Фокус писав, що Кара Делевінь зізналася, чому хотіла покінчити життя самогубством.