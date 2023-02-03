"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі шокував молоду кохану подарунком на 28-річчя (відео)

Для коханої Джанлука Ваккі вибрав дорогий подарунок.

Related video

У сім'ї 55-річного італійського бізнесмена Джанлуки Ваккі, більш відомого як "танцюючий мільйонер", свято. Його дружина святкує день народження. Обранці Джанлуки, венесуельській моделі Шерон Фонсеці виповнилося 28 років. До свята зірка ретельно підготувався.

Спочатку мільйонер разом із маленькою 2-річною донькою Блу привітав кохану. Вони підготували Шерон іменинний полуничний торт, де красувалися свічки у вигляді цифр.

А ось коли настав час дарувати подарунок, Ваккі довелося везти кохану в інше місце. І сюрприз вдався. Шерон була просто шокована подарунком на день народження. Бізнесмен порадував дружину чорним матовим Range Rover.

"Дякую за все і дуже. Особливо за те, що змусив мене відчути себе такою особливою", — звернулася до коханого Шерон.

Після цього подружжя вирушило святкувати в ресторан, де Ваккі подарував дівчині ще й величезний букет квітів.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі та Шерон Фонсека перебувають у стосунках із 2018 року. Вже в 2020 році кохана народила бізнесменові дочку. Дівчинку назвали Блу Єрусалима Ваккі.