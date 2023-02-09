Джастін і Гейлі Бібер діляться фотографіями з відпочинку на Гаваях

Подружня пара поділилася в Instagram серією знімків зі свого тропічного відпочинку.

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Подружня пара, яка живе разом чотири роки, вирушила на Гаваї, щоб відсвяткувати 30-річчя їхнього друга, професійного серфера Келії Моніз. 28-річного Джастіна та 26-річну Гейлі також супроводжувала в поїздці їхня давня подруга, співачка Джастін Скай. Про це пише People.

І Джастін, і Гейлі поділилися враженнями про свій відпочинок у тропіках в Instagram серією постів.

Засновниця засобів догляду за шкірою Rhode Гейлі Бібер почала з фотографії, на якій вона позує в яскраво-рожевій сукні з лямкою на шиї, яку вона одягла на вечірку Моніш у The Lei Stand у Гонолулу.

Вона також включила кадри, на яких вона разом зі Скай гуляє серед пишної зелені.

Джастін також продемонстрував свої улюблені моменти з поїздки, у тому числі селфі перед ставком із коропами та з простим підписом із трьома смайликами, що посилають повітряний поцілунок.

Нагадаємо, у подкасті The Run-Through With Vogue 26-річна американська модель Гейлі Бібер зізналася, що їй довелося довго відновлюватися після пережитого інсульту.

Також Фокус писав, що Гейлі та Джастін Бібер продемонстрували комфортні образи для побачення взимку.