Джастин и Хейли Бибер делятся фотографиями с отдыха на Гавайях
Супружеская пара поделилась в Instagram серией снимков со своего тропического отдыха.
Супружеская пара, живущая вместе четыре года, отправилась на Гавайи, чтобы отпраздновать 30-летие их друга, профессионального серфера Келии Мониз. 28-летнего Джастина и 26-летнюю Хейли также сопровождала в поездке их давняя подруга, певица Джастин Скай. Об єтом пишет People.
И Джастин, и Хейли поделились впечатлениями о своем отдыхе в тропиках в Instagram серией постов.
Основательница средств по уходу за кожей Rhode Хейли Бибер начала с фотографии, на которой она позирует в ярко-розовом платье с лямкой на шее, которое она надела на вечеринку Мониш в The Lei Stand в Гонолулу.
Она также включила кадры, на которых она вместе со Скай гуляет по пышной зелени.
Джастин также продемонстрировал свои любимые моменты из поездки, в том числе селфи перед прудом с карпами и с простой подписью с тремя смайликами, посылающими воздушный поцелуй.
Напомним, в подкасте The Run-Through With Vogue 26-летняя американская модель Хейли Бибер призналась, что ей пришлось долго восстанавливаться после пережитого инсульта.
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