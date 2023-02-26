26 лютого 2023 року: день захисника вірності в сім'ї Мартиніана Кесарійського – чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки в сім'ї, лаятися та ображатися.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського. Починав він свій шлях до Бога пустельником у пустелі, де майже весь свій час проводив у щирих молитвах. За це Господь нагородив його даром зцілення. Але одного разу, повернувшись з пустелі, він зіткнувся зі справжнім випробуванням — жіночою красою. Дівчина намагалася спокусити Мартиніана і збити його з правдивого шляху. Але чернець не піддався спокусі й відкинув дівчину. За це преподобного Мартиніана вважають покровителем вірності у сім'ї.
В Україні 26 лютого — День опору окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
Також 26 лютого святкують Всесвітній день неквапливості.
Що не можна робити 26 лютого:
- з'ясовувати стосунки у сім'ї
- сваритися, ображати одне одного
- ображатися, намагатися образити іншого
- шити, в'язати, вишивати, прясти
Народні прикмети та повір'я:
- мороз сьогодні — до посушливого літа
- небо затягнуте хмарами — до дощової весни
- сніг у полях — до теплої весни
День ангела святкують:
Анна, Артемій, Василь, Віра, Володимир, Гавриїл, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Мартин, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій
Народилися сьогодні:
1802 — Віктор Гюго, французький письменник
1806 — Ян Казимир Вільчинський, лікар, колекціонер, видавець "Віленського альбому"
1829 — Лівай Страус, американський підприємець, творець джинсів
1933 — кардинал Любомир (Гузар), предстоятель Української греко-католицької церкви
1954 — Реджеп Тайїп Ердоган, турецький політик і державний діяч, президент Туреччини (з 2014)
А також у цей день:
1815 — засланий на Ельбу Наполеон I Бонапарт утік з острова
1878 — французький філолог Еміль Літтре вводить термін мікроб — на прохання вченого Шарля-Еммануеля Седійо дати відповідну назву мікроорганізмам
1878 — у Львові розпочався судовий процес над українським письменником Іваном Франком
1919 — у США в штаті Аризона засновано національний парк "Гранд-Каньйон"
1924 — Адольфа Гітлера засуджено на п'ять років в'язниці за "Пивний путч"
2004 — Сейм Латвії ухвалив закон про приєднання країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО)