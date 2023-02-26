26 февраля 2023 года: день защитника верности в семье Мартиниана Кесарийского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выяснять отношения в семье, ругаться и обижаться.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Мартиниана Кесарийского. Начинал он свой путь к Богу отшельником в пустыне, где почти все свое время проводил в искренних молитвах. За это Господь наградил его даром исцеления. Но однажды, вернувшись с пустыни, он столкнулся с настоящим испытанием — женской красотой. Девушка пыталась соблазнить Мартиниана и сбить его с пути истинного. Но монах не поддался искушению и отверг девицу. За это преподобного Мартиниана считают покровителем верности в семье.
В Украине 26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Также 26 февраля празднуют Всемирный день неторопливости.
Что нельзя делать 26 февраля:
- выяснять отношения в семье
- ругаться, оскорблять друг друга
- обижаться, пытаться обидеть другого
- шить, вязать, вышивать, прясть
Народные приметы и поверья:
- мороз сегодня — к засушливому лету
- небо затянуто облаками — к дождливой весне
- снег в полях — к теплой весне
День ангела празднуют:
Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей
Родились сегодня:
1802 — Виктор Гюго, французский писатель
1806 — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель "Виленского альбома"
1829 — Ливай Страусс, американский предприниматель, создатель джинсов
1933 — кардинал Любомир (Гузар), предстоятель Украинской грекокатолической церкви
1954 — Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий политик и государственный деятель, президент Турции (с 2014)
А также в этот день:
1815 — сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежал с острова
1878 — Французский филолог Эмиль Литтре вводит термин микроб — по просьбе ученого Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам
1878 — Во Львове начался судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко
1919 — в США в штате Аризона основан национальный парк "Гранд-Каньон"
1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за "Пивной путч"
2004 — Сейм Латвии принял закон о присоединении страны к Североатлантическому альянсу (НАТО)