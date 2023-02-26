26 февраля 2023 года: день защитника верности в семье Мартиниана Кесарийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выяснять отношения в семье, ругаться и обижаться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Мартиниана Кесарийского. Начинал он свой путь к Богу отшельником в пустыне, где почти все свое время проводил в искренних молитвах. За это Господь наградил его даром исцеления. Но однажды, вернувшись с пустыни, он столкнулся с настоящим испытанием — женской красотой. Девушка пыталась соблазнить Мартиниана и сбить его с пути истинного. Но монах не поддался искушению и отверг девицу. За это преподобного Мартиниана считают покровителем верности в семье.

В Украине 26 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Также 26 февраля празднуют Всемирный день неторопливости.

Что нельзя делать 26 февраля:

выяснять отношения в семье

ругаться, оскорблять друг друга

обижаться, пытаться обидеть другого

шить, вязать, вышивать, прясть

Народные приметы и поверья:

мороз сегодня — к засушливому лету

небо затянуто облаками — к дождливой весне

снег в полях — к теплой весне

День ангела празднуют:

Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей

Родились сегодня:

1802 — Виктор Гюго, французский писатель

1806 — Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель "Виленского альбома"

1829 — Ливай Страусс, американский предприниматель, создатель джинсов

1933 — кардинал Любомир (Гузар), предстоятель Украинской грекокатолической церкви

1954 — Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий политик и государственный деятель, президент Турции (с 2014)

А также в этот день:

1815 — сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежал с острова

1878 — Французский филолог Эмиль Литтре вводит термин микроб — по просьбе ученого Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам

1878 — Во Львове начался судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко

1919 — в США в штате Аризона основан национальный парк "Гранд-Каньон"

1924 — Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за "Пивной путч"

2004 — Сейм Латвии принял закон о присоединении страны к Североатлантическому альянсу (НАТО)