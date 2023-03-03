Три найвірніші знаки Зодіаку жінок

Повага до себе, свого вибору та свого партнера не дозволяють цим знакам Зодіаку жінок піти на зраду. Астрологи назвали три найвірніші жіночі знаки.

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Телець

Жінкам-Тільцям можна сміливо довіряти, адже вони логічні та послідовні у своїх обіцянках. Вони не розуміють, як можна нехтувати своїм же вибором, і завжди намагатимуться бути найкращою партнеркою. Але пам'ятайте, що вони вимагають такого ж ставлення до себе, тому не терпітимуть навіть натяку на зраду у свій бік. Якщо говорити про дружбу, то Тельці готові на самовіддачу та самопожертву заради друзів, тому тут сумніватися у їхній вірності також не варто.

Рак

Жінки-Раки за характером дуже відрізняються від чоловіків-Раків. Представниці цього знака вважаються одними з найвірніших у зодіакальному колі. Думка про те, щоб навіть фліртувати з кимось за спиною у свого партнера, здається їм безглуздою, що вже говорити про інші види зради. Якщо жінка-Рак зробила свій вибір, вона буде вірна йому завжди. Це саме стосується й дружніх стосунків.

Риби

Жінки-Риби не підуть на зраду з кількох причин: по-перше, вони поважають себе та вважають це негідним, а по-друге, якщо вони люблять, то дуже дорожать своєю половинкою, і одна думка про заподіяння болю своєму партнерові зупинить їх перед будь-якими спокусами навіть просто пофліртувати.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ/featured

Також Фокус раніше писав про три найвірніші знаки Зодіаку чоловіків.