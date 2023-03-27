27 березня 2023 року: святого Венедикта – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати з гострими предметами та ходити на полювання.
Що сталося цього дня:
Сьогодні в православній церкві вшановують пам'ять святого Венедикта. Він був ченцем і самітником, до якого багато хто приходив на благословення. Венедикт заснував монастир Монте-Кассіно, а також знаменитий орден бенедиктинців і склав головний статут для західного чернецтва.
Що не можна робити 27 березня:
- працювати із гострими предметами;
- ходити на полювання;
- ліпити щось;
- позичати щось із продуктів.
Народні прикмети та повір'я:
- мороз означає, що ще тиждень буде така погода;
- сонячна погода – до похолодання;
- дощ із громом – влітку буде спекотна та суха погода;
- хмари пливуть високо та швидко – погода буде ясною;
- голосно кричать кури – у сім'ї будуть сварки.
День ангела святкують:
Венедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.
Народилися сьогодні:
1886 рік – Володимир Бурлюк, український живописець-авангардист, один із засновників футуризму;
1963 рік — Квентін Тарантіно, легендарний американський кінорежисер.
Також у цей день:
1111 рік — на завершальній фазі походу російських князів проти половців відбувається битва при Сальніці, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбивають військо противника;
1860 рік — житель Нью-Йорка М. Л. Бірн запатентував штопор;
1914 рік — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год;
1943 рік — прийнята постанова про створення літературного музею Тараса Шевченка;
2014 рік — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами.