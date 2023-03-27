27 березня 2023 року: святого Венедикта – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати з гострими предметами та ходити на полювання.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні в православній церкві вшановують пам'ять святого Венедикта. Він був ченцем і самітником, до якого багато хто приходив на благословення. Венедикт заснував монастир Монте-Кассіно, а також знаменитий орден бенедиктинців і склав головний статут для західного чернецтва.

Що не можна робити 27 березня:

працювати із гострими предметами;

ходити на полювання;

ліпити щось;

позичати щось із продуктів.

Народні прикмети та повір'я:

мороз означає, що ще тиждень буде така погода;

сонячна погода – до похолодання;

дощ із громом – влітку буде спекотна та суха погода;

хмари пливуть високо та швидко – погода буде ясною;

голосно кричать кури – у сім'ї будуть сварки.

День ангела святкують:

Венедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.

Народилися сьогодні:

1886 рік – Володимир Бурлюк, український живописець-авангардист, один із засновників футуризму;

1963 рік — Квентін Тарантіно, легендарний американський кінорежисер.

Також у цей день:

1111 рік — на завершальній фазі походу російських князів проти половців відбувається битва при Сальніці, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбивають військо противника;

1860 рік — житель Нью-Йорка М. Л. Бірн запатентував штопор;

1914 рік — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год;

1943 рік — прийнята постанова про створення літературного музею Тараса Шевченка;

2014 рік — Генеральна Асамблея ООН підтримує територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами.