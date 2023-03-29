Календар краси на квітень 2023 року: коли краще робити різні процедури

Процедури, пов'язані із зовнішністю, важливо робити в сприятливі для цього дні, щоб результат та тривалість ефекту вас тішили. Цей календар допоможе вам спланувати все у вдалий час.

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Календар процедур краси на квітень 2023:

Сприятливі дні для хірургічних операцій: 1-4, 22-30

Сприятливі дні видалення зубів: 7-19

Сприятливі дні лікування зубів: 1-4, 22-30

Календар стрижки та фарбування волосся: 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29

Манікюр та педикюр: 1-4, 7, 8, 10-14, 19, 21, 26-30

Схуднення та ліпосакція: 1-5, 21-30

Видалення пігментних плям, бородавок: 1, 3, 4, 22, 24 та 29

Епіляція та депіляція: 10-18, 24-26

Масаж та процедури від целюліту: 7, 8, 11, 13, 14, 19, 24.

Також астрологи наголошують, що в період молодого Місяця (20 квітня) важливо подбати про своє харчування та очищення організму, а якщо будуть проблеми зі сном – приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць 6 квітня вплине на якість сну – не перевтомлюйтесь та не переїдайте цього дня.

Джерело: https://www.youtube.com/@AngelaPearl