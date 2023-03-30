Королева-консорт Камілла нагадала про дружбу з Кейт Міддлтон своєю прикрасою

Під час прогулянки Берліном Камілла одягла брошку, яку вже носила на весіллі Кейт і принца Вільяма.

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Королева-консорт Камілла одягла особливу діамантову брошку під час прогулянки Берліном. Раніше вона одягала цю прикрасу на весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році. Про це пише Daily Mail.

74-річна Камілла з'явилася в піднесеному настрої, коли сьогодні прибула на Віттенбергплац разом із королем Карлом, одягнувши з цієї нагоди елегантне коричневе пальто. Пара перебуває у Німеччині з офіційним візитом уже другий день.

Королева-консорт також вирішила прикрасити своє вбрання квітковою брошкою від Van Cleef & Arpels Cosmos. Брошка повторює класичний дизайн, придуманий ще в 1950-х: поєднання чотирилистої конюшини та квітки. Причому пелюстки повторюють форму серця.

Королева-консорт Камілла у Берліні Фото: Getty Images

Раніше вона одягала блискучу діамантову брошку на весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році. Тоді вона прикрасила брошкою лацкан свого ніжно-зеленого пальта.

Натяк на близькі стосунки королеви-консорт Камілли, її пасинка та його дружини був зроблений після того, як королівські експерти заявили, що у Кейт і Камілли "дуже близькі" стосунки.

За останній рік четвірка разом влаштовувала веселі та дружні виступи на публічних заходах, часто на чолі з Кейт.

Відомо, що у Кейт Міддлтон теплі стосунки зі своїм тестем, і, як повідомляється, вона допомогла згладити іноді непрості стосунки між Карлом та його сином Вільямом.

Кейт дуже сподобалася тоді ще принцові Чарльзу відразу після заручин і часто ласкаво називала його "дідусем" на публіці.

Їх часто фотографували за дружньою бесідою, коли вони обіймалися або обмінювалися поцілунками в щоку.

Кейт Міддлтон та король Карл Фото: Getty Images

Саме Кейт втішала тестя на похороні його батька, принца Філіпа.

Королівський репортер Кеті Ніколл з Vanity Fair сказала: "Вони дійсно дуже-дуже близькі. Цікаво, чи не так, минулого разу ми сиділи тут і говорили про приголомшливу четвірку, і, звичайно ж, це були Гаррі, Меган, Вільям і Кейт, а тепер ми говоримо про зовсім іншу приголомшливу четвірку: Карла, Каміллу, Вільяма і Кейт».

Треба відзначити, що візит короля Карла та його дружини до Німеччини відбувається дуже успішно і їх скрізь зустрічають юрби шанувальників.

Раніше планувалося, що король Карл відвідає Францію на початку цього тижня, але президент Макрон скасував візит через протести проти його пенсійної реформи.

Під час виступу на державному банкеті, влаштованому на його честь у середу ввечері, Чарльз пообіцяв "зміцнити зв'язки" між Великобританією та Німеччиною, віддавши шану "неминущої цінності" відносин двох країн. На цьому банкеті королева-консорт Камілла з'явилася в розкішних прикрасах і дуже красивій тіарі.