Королева-консорт Камилла напомнила о дружбе с Кейт Миддлтон своим украшением

Во время прогулки по Берлину Камилла надела брошь, которую уже носила на свадьбе Кейт и принца Уильяма.

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Королева-консорт Камилла надела особенную бриллиантовую брошь во время прогулки по Берлину. Ранее она надевала это украшение на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Об этом пишет Daily Mail.

74-летняя Камилла появилась в приподнятом настроении, когда сегодня прибыла на Виттенбергплац вместе с королем Карлом, надев по этому случаю элегантное коричневое пальто. Пара находится в Германии с официальным визитом уже второй день.

Королева-консорт также решила надеть цветочную брошь от Van Cleef & Arpels Cosmos. Брошь повторяет классический дизайн, придуманный еще в 1950-х: сочетание четырехлистного клевера и цветка. Причем лепестки повторяют форму сердечка.

Королева-консорт Камилла в Берлине Фото: Getty Images

Ранее она надевала сверкающую бриллиантовую брошь на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году. Тогда она украсила брошью лацкан своего нежно-зеленого пальто.

Намек на близкие отношения королевы-консорт Камиллы, ее пасынка и его супруги последовал после того, как королевские эксперты заявили, что у Кейт и Камиллы "очень близкие" отношения.

За последний год четверка вместе устраивала веселые и дружеские выступления на публичных мероприятиях, часто во главе с Кейт.

Известно, что у Кейт Миддлтон теплые отношения со своим тестем, и, как сообщается, она помогла сгладить иногда непростые отношения между Карлом и его сыном Уильямом.

Кейт очень понравилась тогда еще принцу Чарльзу сразу после помолвки и она часто ласково называла его "дедушкой" на публике.

Их часто фотографировали за дружеской беседой, когда они обнимались, или обменивались поцелуями в щеку.

Кейт Миддлтон и король Карл Фото: Getty Images

Именно Кейт утешала тестя на похоронах его отца, принца Филиппа.

Королевский репортер Кэти Николл из Vanity Fair сказала: "Они действительно очень-очень близки. Интересно, не правда ли, в прошлый раз мы сидели здесь и говорили о потрясающей четверке, и, конечно же, это были Гарри, Меган, Уильям и Кейт, а теперь мы говорим о совсем другой потрясающей четверке: Карле, Камилле, Уильяме и Кейт".

Надо отметить, что визит короля Карла и его супруги в Германию проходит очень успешно и их везде встречают толпы поклонников.

Ранее планировалось, что король Карл посетит Францию в начале этой недели, но президент Макрон отменил визит из-за продолжающихся протестов против его пенсионной реформы.

Во время выступления на государственном банкете, устроенном в его честь в среду вечером, Чарльз пообещал "укрепить связи" между Великобританией и Германией, отдав дань уважения "непреходящей ценности" отношений двух стран. На этом банкете королева-консорт Камилла появилась в роскошных украшения и очень красивой тиаре.