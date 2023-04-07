7 квітня 2023 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися, лихословити, обманювати близьких і займатися важкою фізичною працею.
Що сталося цього дня:
7 квітня у церковному календарі – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне із дванадцяти великих церковних свят, його відзначають щорічно в одну й ту саму дату. Саме цього дня архангел Гавриїл повідомив Діві Марії про її майбутнє народження Ісуса Христа, Спасителя людства.
Незважаючи на те, що Великий піст ще не закінчився, церква дозволяє у цей день їсти рибу та пити червоне вино. Цього дня віруючі обов'язково йдуть до Храму, щоб помолитися та подякувати Діві Марії.
Що не можна робити 7 квітня:
- одягати новий одяг
- заплітати коси
- шити та в'язати
- віддавати щось із дому
- сіяти, садити рослини
- сваритися, лихословити, лаятися з близькими
- обманювати
- важко працювати
Народні прикмети та повір'я:
- дощ сьогодні — до грибного літа
- сонячний день — до грозового літа
- гроза — до хорошого врожаю горіхів
День ангела святкують:
Сава, Тихін
Народилися сьогодні:
1954 — Джекі Чан, гонконгський та американський актор, кінорежисер, продюсер, майстер бойових мистецтв, каскадер, постановник трюків
1964 — Рассел Кроу, австралійський кіноактор та режисер, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус"
Також у цей день:
1348 — в Празі засновано Карлів університет, один із найстаріших в Європі та перший слов'янський університет
1795 — у Франції прийнято закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини — метр і маси — кілограм
1805 — прем'єра симфонії № 3 Бетховена "Eroica", Відень (Theater an der Wien)
1927 — американський вчений Герберт Айвс провів перше публічне телевізійне мовлення на велику відстань (з Нью-Джерсі до Нью-Йорка), передавши через телевізійні мережі зображення тодішнього міністра торгівлі Герберта Гувера, майбутнього президента США
1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні цей день відзначається як Всесвітній день здоров'я
1956 — фірма грамзапису Columbia Records припинила випуск платівок на 78 об/хв.
1957 — здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка
1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1