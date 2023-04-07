7 апреля 2023 года: Благовещение Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться, злословить, обманывать близких и заниматься тяжелым физическим трудом.

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Что случилось в этот день:

7 апреля в церковном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих церковных праздников, его отмечают ежегодно в одну и ту же дату. Именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о рождении по плоти от нее Иисуса Христа, Спасителя человечества.

Несмотря на то, что Великий пост еще не закончился, церковь разрешает в этот день есть рыбу и пить красное вино. В этот день верующие обязательно идут в Храм, чтобы помолиться и поблагодарить Деву Марию.

Что нельзя делать 7 апреля:

одевать новую одежду

заплетать косы

шить и вязать

отдавать что-либо из дома

сеять, сажать растения

ссориться, злословить, ругаться с близкими

обманывать

тяжело работать

Народные приметы и поверья:

дождь сегодня — к грибному лету

солнечный день — к грозовому лету

гроза — к хорошему урожаю орехов

День ангела празднуют:

Савва, Тихон

Родились сегодня:

1954 — Джеки Чан, гонконгский и американский актер, кинорежиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков

1964 — Рассел Кроу, австралийский киноактер и режиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус"

Также в этот день:

1348 — в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет

1795 — во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм

1805 — премьера симфонии № 3 Бетховена "Eroica", Вена (Theater an der Wien), дир. автор (в приватных концертах симфония исполнялась в 1804 году)

1927 — американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние (из Нью-Джерси в Нью-Йорк), передав через телевизионные сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США

1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья

1956 — фирма грамзаписи Columbia Records прекратила выпуск пластинок на 78 об/мин

1957 — совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка

1969 — символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1