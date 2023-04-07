7 апреля 2023 года: Благовещение Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться, злословить, обманывать близких и заниматься тяжелым физическим трудом.
Что случилось в этот день:
7 апреля в церковном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих церковных праздников, его отмечают ежегодно в одну и ту же дату. Именно в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о рождении по плоти от нее Иисуса Христа, Спасителя человечества.
Несмотря на то, что Великий пост еще не закончился, церковь разрешает в этот день есть рыбу и пить красное вино. В этот день верующие обязательно идут в Храм, чтобы помолиться и поблагодарить Деву Марию.
Что нельзя делать 7 апреля:
- одевать новую одежду
- заплетать косы
- шить и вязать
- отдавать что-либо из дома
- сеять, сажать растения
- ссориться, злословить, ругаться с близкими
- обманывать
- тяжело работать
Народные приметы и поверья:
- дождь сегодня — к грибному лету
- солнечный день — к грозовому лету
- гроза — к хорошему урожаю орехов
День ангела празднуют:
Савва, Тихон
Родились сегодня:
1954 — Джеки Чан, гонконгский и американский актер, кинорежиссер, продюсер, мастер боевых искусств, каскадер, постановщик трюков
1964 — Рассел Кроу, австралийский киноактер и режиссер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус"
Также в этот день:
1348 — в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет
1795 — во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм
1805 — премьера симфонии № 3 Бетховена "Eroica", Вена (Theater an der Wien), дир. автор (в приватных концертах симфония исполнялась в 1804 году)
1927 — американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние (из Нью-Джерси в Нью-Йорк), передав через телевизионные сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США
1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья
1956 — фирма грамзаписи Columbia Records прекратила выпуск пластинок на 78 об/мин
1957 — совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка
1969 — символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1