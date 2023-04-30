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Стиль життя

30 квітня 2023 року: святого Зосими — що сьогодні не можна робити?

Святий Зосима
Святий Зосима

Сьогодні не можна готувати хліб та сіяти овочі.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Зосими. Святий Зосима з юних років прагнув духовного розвитку і шукав праведного шляху. Разом із ченцем Германом він побудував келію у 1436 році. Пізніше до них приєдналися ченці та учні, і келію довелося розширити до храму, а Зосим став ігуменом. Він прославився як захисник християнства та помер у 1478 році.

Що не можна робити 30 квітня:

  • готувати хліб;
  • висаджувати саджанці та сіяти овочі;
  • стригти волосся;
  • підмітати будинок.

Народні прикмети та повір'я:

  • якщо дерева вже розпустилися і вкриті листям, то літо буде спекотним і сухим;
  • бджоли почали сідати на вишневий колір — красиво вродять плодові дерева;
  • можна загадувати бажання, коли в небі пролітає стриж, воно обов'язково здійсниться.

День ангела святкують:

Яків, Олександр.

Народилися цього дня:

1883 рік — Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик, драматург, журналіст.

1909 рік — Фідель Кастро, кубинський революціонер і політик, лідер Кубинської революції.

1956 рік — Ларс фон Трієр, датський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер, лауреат "Сезара" та ін. нагород.

1984 рік — Галь Гадот, ізраїльська актриса і модель, відома через головну роль у фільмі "Чудо-жінка" і роль у серії фільмів "Форсаж".

1992 рік — Тревіс Скотт, американський репер і продюсер, відомий своїм альбомом "Astroworld" і співпрацею з відомими виконавцями, такими як Ріанна і Кендрік Ламар.

Також у цей день:

1789 рік — Джордж Вашингтон став першим президентом США.

1945 рік — Адольф Гітлер наклав на себе руки у своєму бункері під Берліном.

1975 рік — В'єтнамська війна офіційно завершилася підписанням Паризьких мирних угод.

2004 рік — перша кінотрилогія "Зоряних воєн" була випущена на DVD.

2019 рік — японський імператор Акіхіто зрікся престолу, а його син Нарухіто став новим імператором Японії.