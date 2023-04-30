30 квітня 2023 року: святого Зосими — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна готувати хліб та сіяти овочі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Зосими. Святий Зосима з юних років прагнув духовного розвитку і шукав праведного шляху. Разом із ченцем Германом він побудував келію у 1436 році. Пізніше до них приєдналися ченці та учні, і келію довелося розширити до храму, а Зосим став ігуменом. Він прославився як захисник християнства та помер у 1478 році.
Що не можна робити 30 квітня:
- готувати хліб;
- висаджувати саджанці та сіяти овочі;
- стригти волосся;
- підмітати будинок.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо дерева вже розпустилися і вкриті листям, то літо буде спекотним і сухим;
- бджоли почали сідати на вишневий колір — красиво вродять плодові дерева;
- можна загадувати бажання, коли в небі пролітає стриж, воно обов'язково здійсниться.
День ангела святкують:
Яків, Олександр.
Народилися цього дня:
1883 рік — Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик, драматург, журналіст.
1909 рік — Фідель Кастро, кубинський революціонер і політик, лідер Кубинської революції.
1956 рік — Ларс фон Трієр, датський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер, лауреат "Сезара" та ін. нагород.
1984 рік — Галь Гадот, ізраїльська актриса і модель, відома через головну роль у фільмі "Чудо-жінка" і роль у серії фільмів "Форсаж".
1992 рік — Тревіс Скотт, американський репер і продюсер, відомий своїм альбомом "Astroworld" і співпрацею з відомими виконавцями, такими як Ріанна і Кендрік Ламар.
Також у цей день:
1789 рік — Джордж Вашингтон став першим президентом США.
1945 рік — Адольф Гітлер наклав на себе руки у своєму бункері під Берліном.
1975 рік — В'єтнамська війна офіційно завершилася підписанням Паризьких мирних угод.
2004 рік — перша кінотрилогія "Зоряних воєн" була випущена на DVD.
2019 рік — японський імператор Акіхіто зрікся престолу, а його син Нарухіто став новим імператором Японії.