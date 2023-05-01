Абсолютна копія: Кара Делевінь приміряла на себе образ Карла Лагерфельда (фото)

Над перукою для костюма Кари Делевінь команда стилістів працювала шість годин.

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30-річна британська супермодель та актриса Кара Делевінь натякнула шанувальникам, що готується до Балу Інституту костюма Met Gala, темою якого став покійний дизайнер Карл Лагерфельд. Дівчина, яку довгий час називали музою маестро від моди, приміряла на себе його ледендарний образ, поділившись фотографією на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі видно, що Кара у своєму образі зберегла головні та найвідоміші моменти стилю дизайнера. На ній блуза з високим коміром, біла краватка з ланцюжком, чорний піджак, шкіряні рукавички без пальців. Замість знаменитого хвоста, в який було зібрано абсолютно сиве волосся Лагерфельда, Кара надягла перуку, де замість волосся штучне пір'я птахів. За інформацією ЗМІ, команда стилістів, які працювали над образом, витратила шість годин на те, щоб все пір'я зшити вручну. Ансамбль довершували чорні окуляри-авіатори. Поки невідомо, чи з'явиться Делевінь у цьому образі на червоній доріжці Met Gala.

Кара Делевінь в образі Карла Лагерфельда Фото: Instagram caradelevingne

Кара надихала Карла на нові колекції, а також працювала з ним у колаборації. Смерть улюбленого дизайнера вона переживала тяжко.

Лагерфельда не стало у лютому 2019-го на 86-му році. Він помер від ускладнень, спричинених раком підшлункової залози.

Раніше Фокус писав, що Кара Делєвінь прийшла на Coachella зі своєю дівчиною.