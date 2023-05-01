Найтовстіший кіт у світі знайшов нову родину і сів на дієту (відео)

У свої шість років кіт важить, як середньостатистична чотирирічна дитина.

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Шестирічний кіт на прізвисько Патч, який у своєму віці важив 18,3 кг, як середньостатистична чотирирічна дитина, опинився в притулку для тварин Richmond Animal Care and Control у Річмоді (штат Вірджинія) після того, як господарі відмовилися від нього на початку квітня, повідомляється на сторінці притулку в Facebook. Наразі його взяли в іншу родину, де товстий рекордсмен розпочав свій шлях до одужання, скинувши майже кілограм під керівництвом нової власниці Кей Форд.

За словами директора Річмондського центру з догляду та контролю за тваринами Крісті Пітерс, Патч, попри величезну вагу, дуже розбірливий у їжі. Тварину до притулку здав його власник, який більше не міг піклуватися про нього. Побачивши нещасну тварину, вона ледь не вилаялася. За її словами, це була найбільша кішка, яку вона колись зустрічала у своєму житті.

Ветеринари кажуть, що середня вага домашньої кішки, залежно від породи, становить близько чотирьох кілограмів.

Провівши діагностичні тести Патча, рятувальники виявили, що він цілком здоровий, попри те, що йому довелося жити в одному з офісів рятувальної команди, оскільки він був надто великим для клітки.

Патч та його нова господиня Кей Форд

Пітерс припускає, що Патча годували їжею для людей, а не котячим кормом, проте зазначає: він не ненажера і перебірливий у тому, що в нього в мисці.

Нова господиня Патча закохалася в нього з першого погляду. Вона вирішила, що вони разом сядуть на дієту, і відтоді відомий в інтернеті кіт схуд на 900 грамів.

Як розповіла Форд, після виходу на пенсію вона багато часу проводить удома, тому "готова присвятити час та ресурси, щоб допомогти Патчу досягти мети".

"Насправді Патч може стати для мене чудовим джерелом натхнення. Можливо, ми разом схуднемо. У мене немає нездорової надмірної ваги, але я набрала п'ять кілограмів за час пандемії, які хотіла б скинути", — додала вона.

Патч вважається на сьогодні найтовстішим котом у світі. У 1986 році 10-річний кіт Хіммі був занесений до Книги рекордів Гіннеса як "найтовстіший у світі". Він важив майже 21 кілограм і помер того ж року. У 1998 році укладачі Книги рекордів Гіннеса відмовилася від цього титулу, щоб власники не перегодовували своїх котів.

Раніше Фокус писав про п'ятьох котів-рекордсменів.