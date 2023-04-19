Пухнасті зірки. Топ-5 котячих досягнень з Книги рекордів Гіннеса

Усі рекорди офіційно підтверджено.

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Кішки – невід'ємна частина життя багатьох людей. Вони не тільки роблять наші дні веселішими та яскравішими, а й навіть встановлюють власні досягнення, залишаючи далеко позаду своїх одноплемінників. Фокус зібрав кілька найцікавіших світових рекордсменів серед котів, погортавши сторінки знаменитої Книги рекордів Гіннеса.

Найстаріша кішка у світі

Колишня бездомна кішка на прізвисько Флоссі, яка живе в Орпінгтоні, на південному сході Лондона, стала найстарішою кішкою у світі. Це звання Книга рекордів Гіннеса надала тварині за кілька тижнів до її 27-річчя, в листопаді 2022 року. Кішка черепахового забарвлення отримала титул, коли "приголомшені" експерти виявили записи ветеринарів, які свідчать, що вона народилася 1995 року.

Флоссі жила на вулиці, коли її ще кошеням підібрав біля лікарні Мерсісайда робітник, у якого вона жила 24 роки. Після того, як власники кішки померли, організація Cats Protection передала її 27-річній Вікі Грін.

Щоправда, у Флоссі вже з'явилася конкурентка. У британському Норфолку знайшли кішку, яка може виявитися найстарішою кішкою у світі. Пухнастій Розі черепахового забарвлення скоро виповниться 32 роки, як стверджує її 72-річна господиня. Наразі представники Книги рекордів Гіннеса це не підтвердили.

Самий довгоживучий кіт-янус

Кіт Френк і Луї з Массачусетса, США, народився 1999 року з двома мордами, двома ротами, двома носами та трьома очима, тому й отримав подвійне прізвисько. Однак мозок у кота був один, і тому обидві мордочки діяли одночасно. Третє око, яке було розташоване посередині обличчя, не функціонувало. З дипрозопією кошенята зазвичай живуть не більше доби, проте Френк та Луї прожив 15 років і помер 2014-го.

Синдром двоголовості отримав назву на честь дволикого бога Януса з давньоримської міфології (таємничий і первородний бог Янус дивився на світ одночасно очима юнака та очима старця).

Будучи кошеням, Френк і Луї вимагав багато турботи та уваги, і щодві години його годували спеціальною сумішшю для кошенят.

"Він виріс у взуттєвій коробці. Він ходив зі мною на роботу щодня протягом перших трьох місяців свого життя", – розповіла власниця тварини Марті, яка була медсестрою у ветклініці при університеті Тафтсав, куди принесли цього малюка.

Зрештою Френк і Луї став досить сильним, щоб гратися з іншими кішками, і потоваришували із сімейним собакою. Його навіть виводили на повідку на прогулянку околицями.

"Як і багато рекордсменів, Френк і Луї кинув виклик усьому і потрапив до підручників історії завдяки своїй чудовій історії – у його випадку подолання медичних проблем та проживання довгого та щасливого життя", – зазначив головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей.

Найвищий кіт

Кіт Фенрір, прізвисько якого походить від назви одного з супутників Сатурна, має зріст 47,83 см, завдяки чому Книга рекордів Гіннеса назвала його найвищим з домашніх котів, котрі нині живуть у світі.

Гігантський вихованець мегкає з Вільямом Джоном Пауерсом, лікарем з Фармінгтон-Хіллз, штат Мічиган, який називає Фенріра Великим Чунгусом або Чонком.

Фенрір – кіт породи савана F2. Савани – це гібрид домашньої кішки та сервала, дикої кішки, яка мешкає в Африці, і F2 належить до того факту, що він з другого покоління своїх абсолютно різних батьківських типів. І хоча кішки савани, як правило, високі, в середньому 35-43 сантиметри, Фенрір на 2,5 сантиметра вищий за цю найвищу середню позначку. Пауерс каже, що зріст вимірюється від лопаток кішки, коли вона стоїть на чотирьох лапах.

Зріст Фенріра дозволяє йому робити те, що інші кішки не можуть, наприклад, просто стояти на задніх лапах і хапатися за ручку, поки двері не відчиняться. А ще він любить красти їжу зі столу.

Хоча він є світовим рекордсменом серед котів, що нині живуть, він все ще росте. Його брат Арктур, який загинув внаслідок пожежі у будинку 2017 року, був зростом 48,4 сантиметра. У тварин одні батьки.

Найдовший кіт

Довжина найдовшої домашньої кішки становить 120 см. Барівель із Віджевано в Павії, Італія, був визнаний новим рекордсменом у 2018 році.

Барівель – мейн-кун, який, незважаючи на свої розміри, дуже тихий і сором'язливий кіт. Він має власний профіль в Instagram, де отримує багато коментарів з запитаннями про його зріст. Його улюбленими стравами є риба (особливо тунець) та курка.

"Для нас він особливий кіт, тому що він трохи сором'язливий… Коли люди бачать його, вони дуже шоковані, але для нас він маленький подарунок… великий подарунок!" – каже власник тварини Едгар Скандурра.

Смішний факт: на місцевому італійському діалекті його власників Барівель означає клоун або жартівник.

Найпопулярніша кішка в Instagram

Найбільша кількість підписників в Instagram для кішки становить 4 361 519 осіб, і це було досягнуто обліковим записом "nala_cat", підтвердженим 13 травня 2020 року. Сьогодні у милої Нали з Лос-Анджелеса – 4 526 562 підписники, і вона досі утримує свій рекорд. Ця красуня має в арсеналі звання "TikToker року". У боротьбі за нього вона обійшла чотирьох людей. За більш ніж 10 років тварина, яка є сумішшю сіамської породи та табі, створила власну марку корму для кішок, мерч та лінійку інших товарів, що зрештою принесло їй $100 млн.

Раніше Фокус писав про кішку, яка побила світовий рекорд із трюків за хвилину.