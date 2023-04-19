Пушистые звезды. Топ-5 кошачьих достижений из Книги рекордов Гиннеса

Все рекорды официально подтверждены.

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Кошки – неотъемлемая часть жизни многих людей. Они не только делают наши дни веселее и ярче, но и даже устанавливают собственные достижения, лишая далеко позади своих соплеменников. Фокус собрал несколько самых интересных мировых рекордсменов среди кошек, полистав страницы знаменитой Книги рекордов Гиннеса.

Самая старая кошка в мире

Бывшая бездомная кошка по кличке Флосси, которая живет в Орпингтоне, на юго-востоке Лондона, стала самой старой кошкой в мире. Это звание Книга рекордов Гиннеса присвоила животному за несколько недель до его 27-летия в ноябре 2022 года. Кошка черепахового окраса получила титул, когда "ошеломленные" эксперты обнаружили записи ветеринаров, свидетельствующие о том, что она родилась в 1995 году.

Флосси жила на улице, когда ее, еще котенком, подобрал возле больницы Мерсисайда рабочий, у которого она жила 24 года. После того, как владельцы кошки скончались, организация Cats Protection передала ее 27-летней Вики Грин.

Правда, у Флосси уже появилась конкурентка. В британском Норфолке нашли кошку, которая может оказаться самой старой кошкой в мире. Пушистой Рози черепахового окраса скоро исполнится 32 года, как утверждает ее 72-летняя хозяйка. Пока что представители Книги рекордов Гиннеса это не подтвердили.

Самый долгоживущий кот-янус

Кот Фрэнк и Луи из Массачусетса, США, родился в 1999 году с двумя мордами, двумя ртами, двумя носами и тремя глазами, поэтому и получил двойную кличку. Однако мозг у кота был один, и поэтому обе мордочки действовали одновременно. Третий глаз, который находился посредине лица, не функционировал. С дипрозопией котята обычно живут не более суток, однако Фрэнк и Луи прожил 15 лет и умер в 2014-м.

Синдром двуглавости получил название в честь двуликого бога Януса из древнеримской мифологии (таинственный и первородный бог Янус смотрел на мир одновременно глазами отрока и глазами старца).

Будучи котенком, Фрэнк и Луи требовал много заботы и внимания, и каждые два часа его кормили специальной смесью для котят.

"Он вырос в обувной коробке. Он ходил со мной на работу каждый день в течение первых трех месяцев своей жизни", – рассказала владелица животного Марти, которая была медсестрой в ветклинике при университете Тафтсав, куда принесли этого малыша.

В конце концов Фрэнк и Луи стал достаточно сильным, чтобы играть с другими кошками, и особенно подружился с семейной собакой. Его даже выводили на поводке на прогулку по окрестностям.

"Как и многие рекордсмены, Фрэнк и Луи бросил вызов всему и попал в учебники истории благодаря своей замечательной истории – в его случае преодолению медицинских проблем и проживанию долгой и счастливой жизни", – отметил главный редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей.

Самый высокий кот

Кот Фенрир, кличка которого происходит от названия одного из спутников Сатурна, имеет рост 47,83 см, благодаря чему Книга рекордов Гиннеса назвала его самым высоким из ныне живущих домашних котов в мире.

Гигантский питомец живет с Уильямом Джоном Пауэрсом, врачом из Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган, который называет Фенрира Большим Чунгусом или Чонком.

Фенрир – кот породы саванна F2. Саванны — это гибрид домашней кошки и сервала, дикой кошки, обитающей в Африке, и F2 относится к тому факту, что он из второго поколения своих совершенно разных родительских типов. И хотя кошки саванны, как правило, высокие, в среднем 35-43 сантиметра, Фенрир на 2,5 сантиметра выше этой самой высокой средней отметки. Пауэрс говорит, что рост измеряется от лопаток кошки, когда она стоит на четырех лапах.

Рост Фенрира позволяет ему делать то, что другие кошки не могут, например, просто стоять на задних лапах и хвататься за дверную ручку, пока дверь не откроется. А еще он любит воровать еду со стола.

Хотя он является мировым рекордсменом среди ныне живущих кошек, кот все еще растет. Его брат Арктур, который погиб в результате пожара в доме в 2017 году, был ростом 48,4 сантиметра. У животных одни родители.

Самый длинный кот

Длина самой длинной домашней кошки составляет 120 см. Баривель из Виджевано в Павии, Италия, был признан новым рекордсменом в 2018 году.

Баривель – мейн-кун, который, несмотря на свои размеры, очень тихий и застенчивый кот. У него есть собственный профиль в Instagram, где он получает много комментариев с вопросами о его росте. Его любимыми блюдами являются рыба (особенно тунец) и курица.

"Для нас он особенный кот, потому что он немного застенчивый… Когда люди видят его, они очень шокированы, но для нас он маленький подарок… большой подарок!" – говорит владелец животного Эдгар Скандурра.

Забавный факт: на местном итальянском диалекте его владельцев Баривель означает клоун или шутник.

Cамая популярная кошка в Instagram

Наибольшее количество подписчиков в Instagram для кошки составляет 4 361 519 человек, и это было достигнуто учетной записью "nala_cat", подтвержденной 13 мая 2020 года. Сегодня у милой Налы из Лос-Анджелеса – 4 526 562 подписчика, и она до сих пор удерживает свой рекорд. У этой красавицы в арсенале – звание "TikToker года". В погоне за ним она обошла четырех человек. За более чем 10 лет животное, которое является смесью сиамской породы и табби, создала собственную марку корма для кошек, мерч и линейку других товаров, что в конечном итоге принесло ей $100 млн.

Ранее Фокус писал о кошке, побившей мировой рекорд по трюкам за минуту.