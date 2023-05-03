Королева-консорт Камілла одягне мантію королеви Єлизавети на коронацію Чарльза (фото)

Серед образів короля та його дружини будуть мантії попередніх монархів Великобританії.

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75-річна дружина короля Чарльза ІІІ одягне на коронацію чоловіка вбрання його покійної матері, королеви Єлизавети ІІ. Про це повідомили в Instagram-акаунті королівської родини Великобританії.

Мантію, яку спочатку пошили для королеви Єлизавети, одягне її невістка, королева Камілла, на коронацію її та короля Чарльза III. Обидва їхні величності носитимуть два різні набори мантій під час служби 6 травня: мантії держави, які надягають після прибуття до Вестмінстерського абатства, і мантії маєтку, які надягають після від’їзду.

Державна мантія Камілли була виготовлена для королеви Єлизавети в 1953 році. Як і мантія його матері, мантія короля Чарльза ІІІ виготовлена з темно-червоного оксамиту. Мантію носив дід монарха, король Георг VI, під час своєї коронації в 1937 році﻿.

Мантія королеви Єлизавети ІІ

Тим часом мантію маєтку Камілли було розроблено та вишито вручну в Королівській школі рукоділля. За словами Букінгемського палацу, "дизайн Королівської школи рукоділля спирається на теми природи та навколишнього середовища, показуючи національні емблеми Сполученого Королівства, а також віддаючи данину Його Величності Королю".

Повідомляють, що мантія відображає "прихильність їхніх величностей до світу природи". На одязі Камілли зображені комахи, зокрема бджоли та жук, а також такі рослини, як конвалія, яка була в її весільному букеті та вважалася улюбленою квіткою королеви Єлизавети, і дельфіній, який є однією з улюблених квітів Чарльза.

Мантії королеви Єлизавети ІІ та короля Георга VI

Корона, яка використовується для коронації королеви-консорта Камілли, також віддасть данину поваги її свекрусі. Ще в лютому палац оголосив, що корону королеви Марії, яку вибрала Камілла, буде оновлено діамантами, які "були частиною особистої колекції ювелірних виробів королеви Єлизавети II протягом багатьох років і часто носилися Її покійною величністю як брошки".

Нагадаємо, що ще може одягнути Камілла Паркер-Боулз під час коронації чоловіка.

Також Фокус детальніше писав про майбутню коронацію Чарльза ІІІ.