Що королева Камілла одягне на коронацію? Прогноз напередодні події

Королева-консорт Камілла через тиждень проживе один із найважливіших модних моментів у своєму житті.

Related video

6 травня Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом у Вестмінстерському абатстві. На ній буде корона та кільце з рубіном, створені у 1831 році. Фокус зібрав усе, що ми ще можемо чекати в образі Камілли в день коронації.

Корона королеви Камілли

Камілла одягне корону королеви Марії, хоч і з деякими змінами. Додавання діамантів Cullinan III, IV і V, які належали покійній королеві Єлизаветі II (вона часто носила їх як брошки), є першою ознакою того, що її стиль на коронації може бути натяком і пошаною покійній королеві. Для більш актуального зовнішнього вигляду Камілла могла також видалити арки з культового виробу будинку Garrard, одягнувши його як обруч поверх зачіски. Так зробила королева Марія на коронації короля Георга VI в 1937 році.

Корона королеви Марії Фото: Royal Collection Trust

Сукня королеви Камілли

Повідомляється, що королева Камілла одягне на коронацію вбрання, створене фаворитом королівської родини — дизайнером Брюсом Олдфілдом. Британський кутюр'є, який колись був фаворитом принцеси Діани, вже понад десять років перебуває у колі близьких друзів Камілли, і саме його чорно-срібний костюм зі спідницею, вона обрала для свого першого державного візиту як королеву-консорт до Німеччини минулого місяця. Хоча є інформація про те, що церемонія буде стриманою, сукня майже напевно враховуватиме символічну вишивку, що представлятиме Великобританію та Співдружність.

Король Чарльз та королева Камілла в Німеччині, 2023 рік Фото: Getty Images

Сережки королеви Камілли

Корона буде не єдиним блискучим елементом наряду Камілли. Коронаційні сережки, які були замовлені для королеви Вікторії у 1858 році і які з тих пір носили всі королеви-консорти на церемонії коронації, були б ідеальним аксесуаром. Однак у Камілли не проколоті вуха, і, згідно з минулорічним інтерв'ю для Vogue, цей нюанс навряд чи зміниться найближчим часом.

"Внуки спробують мене умовити, але мені ніхто не проколе вуха", — жартівливо сказала вона.

Чи може Garrard, ювелірний будинок, який спочатку виготовив сережки, перетворити їх на кліпси з цієї нагоди? Чи Камілла може порушити традицію і вдягнути щось зі своєї особистої колекції?

Королева Єлизавета на своїй коронації у 1953 році Фото: Getty Images

Кольє королеви Камілли

Хоча вибір сережок може виявитися складним рішенням, королева майже напевно одягне коронаційне кольє. Спочатку зроблене для королеви Вікторії, його коронаційний дебют відбувся в 1902 році, коли королева Олександра одягла його на коронацію короля Едуарда VII, і з того часу його одягали на кожну церемонію коронації.

Підвіска з діамантом вагою 22,48 каратів відома як Лахорський діамант і була подарована королеві Вікторії в 1851 році. Королева Єлизавета носила його на власній коронації в 1953 році і в кількох офіційних випадках після цього.

Коронаційні кольє та сережки королеви Єлизавети II Фото: Getty Images

Каблучка королеви Камілли

Камілла носитиме каблучку королеви-консорта на історичній церемонії, зроблене для королеви Аделаїди в 1831 році компанією Rundell, Bridge & Rundell. Каблучка з рубіном у золотій оправі, оточена 14 діамантами та дрібнішими рубінами на кільці. Цю обручку раніше в історії одягали три дружини королів: королева Олександра, королева Марія і королева Єлизавета.

Взуття королеви Камілли

Так само, як королева Єлизавета, яка носила свій улюблений бренд Rayne на своїй коронації в 1953 році, Камілла захоче взути пару надійних туфель на підборах, на які, як вона знає, вона може покластися під час двогодинної церемонії.

Королева-консорт — явна шанувальниця британського бренду Sole Bliss (вона одягала їх модель Ingrid з мигдалеподібним носком понад 80 разів). Засновниця бренду Ліза Кей каже, що була б у нестямі від радості, отримавши таку честь — надати взуття як частину образу королеви під час коронації.

"Ми дуже пишаємось тим, що Її Величність носить наші туфлі останні п'ять років, а коронація стане вишнею на торті!" — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як пройде коронація короля Карла. Навіть за скороченим сценарієм це буде довга та урочиста церемонія.