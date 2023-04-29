Що королева Камілла одягне на коронацію? Прогноз напередодні події
Королева-консорт Камілла через тиждень проживе один із найважливіших модних моментів у своєму житті.
6 травня Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком королем Чарльзом у Вестмінстерському абатстві. На ній буде корона та кільце з рубіном, створені у 1831 році. Фокус зібрав усе, що ми ще можемо чекати в образі Камілли в день коронації.
Корона королеви Камілли
Камілла одягне корону королеви Марії, хоч і з деякими змінами. Додавання діамантів Cullinan III, IV і V, які належали покійній королеві Єлизаветі II (вона часто носила їх як брошки), є першою ознакою того, що її стиль на коронації може бути натяком і пошаною покійній королеві. Для більш актуального зовнішнього вигляду Камілла могла також видалити арки з культового виробу будинку Garrard, одягнувши його як обруч поверх зачіски. Так зробила королева Марія на коронації короля Георга VI в 1937 році.
Сукня королеви Камілли
Повідомляється, що королева Камілла одягне на коронацію вбрання, створене фаворитом королівської родини — дизайнером Брюсом Олдфілдом. Британський кутюр'є, який колись був фаворитом принцеси Діани, вже понад десять років перебуває у колі близьких друзів Камілли, і саме його чорно-срібний костюм зі спідницею, вона обрала для свого першого державного візиту як королеву-консорт до Німеччини минулого місяця. Хоча є інформація про те, що церемонія буде стриманою, сукня майже напевно враховуватиме символічну вишивку, що представлятиме Великобританію та Співдружність.
Сережки королеви Камілли
Корона буде не єдиним блискучим елементом наряду Камілли. Коронаційні сережки, які були замовлені для королеви Вікторії у 1858 році і які з тих пір носили всі королеви-консорти на церемонії коронації, були б ідеальним аксесуаром. Однак у Камілли не проколоті вуха, і, згідно з минулорічним інтерв'ю для Vogue, цей нюанс навряд чи зміниться найближчим часом.
"Внуки спробують мене умовити, але мені ніхто не проколе вуха", — жартівливо сказала вона.
Чи може Garrard, ювелірний будинок, який спочатку виготовив сережки, перетворити їх на кліпси з цієї нагоди? Чи Камілла може порушити традицію і вдягнути щось зі своєї особистої колекції?
Кольє королеви Камілли
Хоча вибір сережок може виявитися складним рішенням, королева майже напевно одягне коронаційне кольє. Спочатку зроблене для королеви Вікторії, його коронаційний дебют відбувся в 1902 році, коли королева Олександра одягла його на коронацію короля Едуарда VII, і з того часу його одягали на кожну церемонію коронації.
Підвіска з діамантом вагою 22,48 каратів відома як Лахорський діамант і була подарована королеві Вікторії в 1851 році. Королева Єлизавета носила його на власній коронації в 1953 році і в кількох офіційних випадках після цього.
Каблучка королеви Камілли
Камілла носитиме каблучку королеви-консорта на історичній церемонії, зроблене для королеви Аделаїди в 1831 році компанією Rundell, Bridge & Rundell. Каблучка з рубіном у золотій оправі, оточена 14 діамантами та дрібнішими рубінами на кільці. Цю обручку раніше в історії одягали три дружини королів: королева Олександра, королева Марія і королева Єлизавета.
Взуття королеви Камілли
Так само, як королева Єлизавета, яка носила свій улюблений бренд Rayne на своїй коронації в 1953 році, Камілла захоче взути пару надійних туфель на підборах, на які, як вона знає, вона може покластися під час двогодинної церемонії.
Королева-консорт — явна шанувальниця британського бренду Sole Bliss (вона одягала їх модель Ingrid з мигдалеподібним носком понад 80 разів). Засновниця бренду Ліза Кей каже, що була б у нестямі від радості, отримавши таку честь — надати взуття як частину образу королеви під час коронації.
"Ми дуже пишаємось тим, що Її Величність носить наші туфлі останні п'ять років, а коронація стане вишнею на торті!" — сказала вона.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як пройде коронація короля Карла. Навіть за скороченим сценарієм це буде довга та урочиста церемонія.