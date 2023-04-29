Что королева Камилла наденет на коронацию? Прогноз в преддверии события

Королева-консорт Камилла через неделю проживет один из самых важных модных моментов в своей жизни.

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6 мая Камилла будет коронована вместе со своим мужем королем Чарльзом в Вестминстерском аббатстве. На ней будет корона и кольцо с рубином, созданные в 1831 году. Фокус собрал все, что мы еще можем ожидать в образе Камиллы в день коронации.

Корона королевы Камиллы

Камилла наденет корону королевы Марии, хотя и с некоторыми изменениями. Включение бриллиантов Cullinan III, IV и V, которые принадлежали покойной королеве Елизавете II (она часто носила их как броши), является первым признаком того, что ее стиль на коронации может быть намеком и данью уважения покойной королеве. Для более актуального внешенго вида Камилла могла бы также удалить арки из культового изделия дома Garrard, надев его как обруч поверх прически. Так сделала королева Мария на коронации короля Георга VI в 1937 году.

Корона королевы Марии Фото: Royal Collection Trust

Платье королевы Камиллы

Сообщается, что королева Камилла наденет на коронацию наряд, созданный фаворитом королевской семьи — дизайнером Брюсом Олдфилдом. Британский кутюрье, который когда-то был фаворитом принцессы Дианы, уже более десяти лет находится в кругу близких друзей Камиллы, и именно его черно-серебряный костюм с юбкой, она выбрала для своего первого государственного визита в качестве королевы-консорта в Германию в прошлом месяце. Хотя есть информация о том, что церемония будет сдержанной, платье почти наверняка будет включать символическую вышивку, представляющую Великобританию и Содружество.

Король Чарльз и королева Камилла в Германии, 2023 год Фото: Getty Images

Серьги королевы Камиллы

Корона будет не единственным блестящим элементом наряда Камиллы. Коронационные серьги, которые были заказаны для королевы Виктории в 1858 году и которые, с тех пор, носили все королевы-консорты на церемонии коронации, были бы идеальным аксессуаром. Однако у Камиллы не проколоты уши, и, согласно прошлогоднему интервью для Vogue, этот нюанс вряд ли изменится в ближайшее время.

"Внуки попытаются меня уговорить, но мне никто не проколет уши", — шутливо сказала она.

Может ли Garrard, ювелирный дом, который изначально изготовил серьги, превратить их в клипсы по этому случаю? Или Камилла мо жет нарушить традицию и надеть что-то из своей личной коллекции?

Королева Елизавета на своей коронации в 1953 году Фото: Getty Images

Колье королевы Камиллы

Хотя выбор сережек может оказаться сложным решением, королева почти наверняка наденет коронационное колье. Первоначально сделанное для королевы Виктории, его коронационный дебют состоялся в 1902 году, когда королева Александра надела его на коронацию короля Эдуарда VII, и с тех пор его надевали на каждую церемонию коронации.

Подвеска с бриллиантом весом 22,48 карата известна, как Лахорский бриллиант и была подарена королеве Виктории в 1851 году. Королева Елизавета носила его на своей собственной коронации в 1953 году и в нескольких официальных случаях после этого.

Коронационные ожерелье и серьги королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Кольцо королевы Камиллы

Камилла будет носить кольцо королевы-консорта на исторической церемонии, сделанное для королевы Аделаиды в 1831 году компанией Rundell, Bridge & Rundell. Кольцо с рубином в золотой оправе, окруженное 14 бриллиантами и более мелкими рубинами на кольце. Это кольцо ранее в истории надевали три супруги королей: королева Александра, королева Мария и королева Елизавета.

Обувь королевы Камиллы

Точно так же, как королева Елизавета, которая носила свой любимый бренд Rayne на своей коронации в 1953 году, Камилла захочет обуть пару надежных туфель на каблуках, на которые, как она знает, она может положиться во время двухчасовой церемонии.

Королева-консорт — явная поклонница британского бренда Sole Bliss (она надевала их модель Ingrid с миндалевидным носком более 80 раз). Основательница бренда Лиза Кей говорит, что была бы вне себя от радости, получив такую честь — предоставить обувь как часть образа королевы во время коронации.

"Мы очень гордимся тем, что Ее Величество носит наши туфли последние пять лет, а коронация станет вишенкой на торте!" — сказала она.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как пройдет коронация короля Карла.Даже по сокращенному сценарию это будет длинная и торжественная церемония.