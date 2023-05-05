Пріянка Чопра поскаржилася, що на Met Gala 2023 не подавали хліб і вона залишилася голодною

За це її, найімовірніше, виключили зі списку запрошених наступного року.

Related video

Пріянка Чопра відвідала Met Gala 2023 разом із чоловіком, Ніком Джонасом, але на шоу "Доброго ранку, Америка", вона розкритикувала головну вечірку року, заявивши, що залишилася голодною. Актриса поскаржилася, що їй не подали хліб з маслом. Про це пише Daily Mail.

Met Gala 2023 пройшов 1 травня і зібрав на червоній доріжці безліч зірок. Однак фотографів допускають лише до сходів, те, що відбувається на вечірці за зачиненими дверима в музеї Метрополітен, залишається таємницею. Зіркам заборонено робити селфі, палити та критикувати те, що відбувається. Інакше на Met Gala вони більше не з'являться.

І Пріянка Чопра, яка зараз просуває свій проєкт "Цитадель", поскаржилася на шоу "Доброго ранку, Америка", що залишилася голодною.

Пріянка Чопра на Met Gala 2023

Вона повідомила, що на Met Gala 2023 не подавали хліб з маслом. "На вечері не було хліба. Я була така голодна. Можливо, у мене нереалістичні очікування, але булочки було б достатньо", — заявила Пріянка. І зазначила, що після вечірки вони з Ніком Джонасом замовили піцу до готелю. Вона пожартувала, що радше за все її не запросять на наступний Met Gala.

Меню вечері Met Gala 2023 складалося з охолодженого весняного горохового супу з молодими овочами, лимонним крем-фрешем і снігом з трюфелів, за яким слідував королівський лосось з овочевим рагу, спаржею, маринованою полуницею та редькою. Усі страви подавали на старовинній порцеляні.

Пріянка Чопра та Нік Джонас на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Втім, не лише Пріянка Чопра розкритикувала вечерю Met Gala. Раніше співачка Тейана Тейлор показала, що пронесла курячий гамбургер та картоплю фрі із ресторану фастфуду Chick-fil-A.

Темою вечора понеділка став Карл Лагерфельд та його лінія краси. І меню вечері віддавало шану його смакам. Він любив королівського лосося та свіжі овочі.

"У цих парах є витончена елегантність, яка, як нам здається, йому дуже сподобалася б", — сказав Олів'є Ченг з відділу спеціальних заходів Vogue і кейтерингу.

Але Пріянка Чопра не перша, хто розкритикував Met Gala. 2013 року Гвінет Пелтроу сказала на австралійському радіо, що вечірка була настільки відстійною, але вона туди більше не повернеться. Але вона відвідувала Met Gala у 2017 та 2019 роках.

Після відвідування гала-вечора у 2016 році Демі Ловато сказала Billboard, що це був "жахливий досвід". За її словами, поряд була зірка, ім'я якої вона не назвала, яка поводилася, як "справжня стерва".

Дочка Мадонни Лурдес, яка відвідувала вечір 2021 року, заявила, що там було нудно.

"Я була впевнена, що це буде весело, особливо, якщо ти товаришуєш з багатьма відомими людьми, але вийшло все інакше. Я не знала, з ким, чорт забирай, поговорити. Мені було так незручно, що я буквально посеред усього цього подзвонила своєму хлопцю", — розповідала Лурдес.

У 2016 році Емі Шумер сказала Говарду Стерну, що їй не подобається Met Gala і їй не подобається вбиратися.

А Тіна Фей назвала Met Gala "парадом придурків" у 2015 році.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про тих, хто вибрав на Met Gala 2023 не надто вдалі вбрання. До списку потрапили навіть визнані переможці минулих років.