Кейт Міддлтон порушила королівську традицію на коронації Чарльза ІІІ

Образ принцеси Уельської був продуманий до дрібниць, але все ж таки свою родзинку вона в нього внесла.

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41-річна принцеса Уельська своєю появою на коронації Чарльза III змогла затьмарити навіть саму королеву Каміллу, а користувачі вже жартома говорять про те, що вона показала, хто насправді гідний корони. Окрім того, оглядачі помітили, що Кетрін порушила королівську традицію, підбираючи образ для урочистої церемонії.

Принцеса Уельська виглядала сяючою в розкішній сукні від Alexander McQueen кольору слонової кістки із символічною срібною вишивкою із зображенням троянд, чортополоху, нарцисів і трилисників, що представляють кожну з чотирьох націй. Її голову вінчав убір у вигляді вінка від Jess Collett x Alexander McQueen зі срібними елементами, кришталем та срібною ниткою із тривимірною вишивкою листя.

Кейт Міддлтон вибрала вінок замість тіари Фото: Getty Images

Вибір прикраси на голову здивував королівських шанувальників та журналістів, оскільки традиційно на подібні заходи жінки королівської родини одягають тіару з діамантами. Однак Кейт відступила від цього правила і вшанувала нового короля прикрасою з квітів на знак визнання його любові до природи.

Вона також вшанувала пам'ять покійної принцеси Діани, одягнувши улюблені сережки свекрухи від Collingwood Jewellers з перлами та діамантами.

Раніше Фокус писав, що принцеса Шарлотта приїхала на коронацію в такому вбранні, як у її матері.