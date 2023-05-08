Кейт Міддлтон приїхала на коронаційний концерт у костюмі за 106 тисяч гривень

Кетрін залишилася вірною собі у підході до вибору кольору ансамблів для появи на урочистих заходах.

Related video

У Лондоні відгримів коронаційний концерт на території Віндзорського замку, який зібрав не лише членів королівської родини, а й десятки тисяч шанувальників роялів. Принцеса Уельська Кетрін, яка в ці дні була не менше в центрі уваги, ніж королівське подружжя, і цього разу вбралася так, що її неможливо було не помітити.

На концерті вона з'явилася зі старшими дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і з чоловіком, принцом Вільямом. На Кейт був розкішний яскраво-червоний костюм від її улюбленого дизайнера Alexander McQueen з асиметричним запахом та розкльошеними штанами за 2 280 фунтів стерлінгів (106,5 тис. грн), доповнивши вбрання прикрасами із золота з перлами від ювелірного будинку Van Cleef.

Волосся майбутньої королеви спадало елегантними хвилями на плечі, а макіяж підкреслював риси її обличчя.

На концерті, який загалом відвідало 20 тисяч людей, виступив принц Вільям, присвятивши свою промову батькові, а також подякам. Під час шоу, показали відео, зроблене Х'ю Бонневіллем, актор "Аббатства Даунтон", де глядачі побачили голлівудську зірку Тома Круза та шукача пригод Беара Ґріллса. Серія заздалегідь записаних замальовок розкрила маловідомі факти про монарха.

Перед публікою також виступили Палома Фейт, Кеті Перрі, Оллі Марс, співак Стів Вінвуд, чий онук Артур Еліот був одним із почесних пажів Камілли, і Ніколь Шерзінгер із The Pussycat Dolls.

Класикою присутніх порадували Андреа Бочеллі, валлійський бас-баритон сер Брін Терфель та китайський піаніст Ланг Ланг.

Раніше Фокус писав, що для коронаційних заходів Кейт Міддлтон вибирала вбрання в кольорах британського прапора, віддавши перевагу білим, синім та червоним ансамблям. Особливо шикарно Кетрін виглядала у день коронації. Практично всі її основні костюми та сукні були пошиті брендом Alexander McQueen.