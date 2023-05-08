Євробачення-2023: коли і де дивитися півфінали та гранд-фінал конкурсу

Церемонія відкриття конкурсу "Євробачення-2023" відбулася 7 травня, й учасники пройшлися перед фотографами та публікою доріжкою кольору морської хвилі.

Related video

У Ліверпулі (Велика Британія) відбулося відкриття 67-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Незважаючи на те, що Україна минулого року здобула на ньому перше місце, проведення заходу перенесли до країни, учасник від якої, Сем Райдер, став другим. 17 червня 2022 року Європейська мовна спілка (EBU) оголосила, що "Євробачення-2023" не буде проведено в Україні через війну. 25 липня 2022 року EBU підтвердив, що конкурс відбудеться у Великій Британії.

Випадок, коли "Євробачення" не проводиться у країні-переможниці, – другий, починаючи з 1980 року. Тоді він пройшов у місті Гаага (Нідерланди), у місцевому Палаці конгресів, незважаючи на перемогу Ізраїлю роком раніше. Нідерландський мовник погодився прийняти конкурс після того, як Ізраїль заявив, що не зможе провести Євробачення другий рік поспіль.

Євробачення-2023: хто бере участь

У конкурсі беруть участь 37 країн. На 200-метрову килимову доріжку в день відкриття, 7 травня, артисти виходили в тому порядку, в якому виступатимуть. Від участі відмовилися Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія, пояснивши своє рішення нестачею фінансування. Не буде на конкурсі Росії, членство якої EBU призупинив минулого року, а Білорусь була дискваліфікована роком раніше за порушення прав людини у країні.

Україну на Євробаченні-2023 представляє колектив TVORCHI. Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні не виступатимуть у півфіналах, а одразу проходять у фінал як делегати країни-переможця, згідно з умовами конкурсу.

Коли дивитися перший півфінал "Євробачення-2023"

Перший півфінал "Євробачення-2023" відбудеться 9 травня на арені Liverpool, другий – 11 травня, а переможців буде названо 13 травня. Ведучими церемонії відкриття стали українець Тимур Мірошниченко, знайомий глядачам з національного відбору "Євробачення", та британська хокеїстка на траві Сем Куек. Крім того, Мірошниченко вестиме трансляцію з епіцентру подій і з'являтиметься у вставках під час півфіналів та гранд-фіналу. Лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна стане однією з ведучих півфіналів конкурсу, а також гранд-фіналу. Компанію їй складуть британські співачка Аліша Діксон та актриса Ханна Веддінгем, а у фіналі приєднається четвертий ведучий Грем Нортон, який коментує цей захід у Великій Британії з 2009 року.

Юлія Саніна – одна з чотирьох ведучих "Євробачення-2023"

Де дивитись Євробачення-2023 онлайн

"Євробачення-2023" дивитися онлайн можна на наступних ресурсах:

YouTube-канал пісенного конкурсу "Євробачення";

сайти "Суспільне. Культура " та "Суспільне Євробачення ";

YouTube-канал Євробачення Україна;

офіційна сторінка "Євробачення-2023" у Facebook.

Із цьогорічних нововведень – те, що прямий ефір можна буде переглянути й у додатку "Дія". Для цього користувачеві потрібно буде зайти в розділ "Послуги", вибрати "Дія.TV" та "Канал UA: Культура".

Трансляція "Євробачення-2023" (перший півфінал) розпочнеться о 22:00 9 травня за київським часом.

У 2022 році конкурс "Євробачення", який проходив в італійському Турині, виграв український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Цей колектив та Джамала виступлять у фінальному шоу, в якому глядачі також побачать Вєрку Сердючку, Go_A та Тіну Кароль. Щодо співачки Руслани, яка раніше говорила, що її не запросили на конкурс, то вона таки з'явиться на "Євробаченні-2023". Її відеовиступ, заздалегідь записаний у Києві, покажуть у гранд-фіналі під час прямого ефіру. Артистка символічно "з'єднає" українську столицю та Ліверпуль, її поява відображатиме тему конкурсу "Об'єднані музикою".

Руслана анонсувала ексклюзивні історії про "Євробачення-2023" у своєму TikTok

Раніше Фокус писав, що коли TVORCHI прилетіли до Ліверпуля, в аеропорту їх разом із делегацією зустрів мер-лорд Рой Гледден, а місцевий хор виконав гімн України.