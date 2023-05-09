Кейт Міддлтон розкрила прізвисько принца Луї вдома (відео)

Молодший син принца та принцеси Уельських допомагав їм під час візиту до хатини скаутів.

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Стало відомо, як Кейт Міддлтон неофіційно називає свого молодшого сина принца Луї. Про це пише Independent.

Принцеса Уельська згадала миле прізвисько для свого спадкоємця під час візиту до хатини скаутів у Слау.

Разом із чоловіком і двома їхніми старшими дітьми, дев’ятирічним принцом Джорджем і восьмирічною принцесою Шарлоттою, Кейт допомагала п’ятирічному Луї, коли він куштував зефір біля багаття.

Коли мама трьох допомогла розкласти зефір між двома печивами, Кейт сказала сину покласти залишки палиці на багаття та вимовила його таємне ім’я.

Можна почути, як вона каже: "Поклади це на вогонь, Лу-баг! (Лу-жук)".

Принц Луї

Королівські шанувальники захопилися милим прізвиськом, яке королівська мама дала своєму синові.

"Лу-баг..??? Це так мило!!!!", "Лу-баг такий милий", — коментують відео прихильники британських роялів.

Принц Луї

Пʼятирічний Луї наразі четвертий у черзі на британський престол після батька, старшого брата Джорджа та сестри Шарлотти.

Нагадаємо, принц Луї та принцеса Шарлотта зворушливо трималися за руки, коли йшли позаду своїх батьків на коронації Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про те, як принц Луї знову "вкрав шоу" на балконі Букінгемського палацу.