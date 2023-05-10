Після коронації Чарльза ІІІ. Принцеса Анна з'явилася на публіці в образі кавового кольору

Сестра короля Чарльза відвідала чайну вечірку у Букінгемському саду.

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У Великій Британії тривають коронаційні заходи. І одним із них став прийом у саду Букінгемського палацу. Головними його зірками стали Кейт Міддлтон та Софі, герцогиня Единбурзька. Однак принцеса Ганна, молодша сестра короля Чарльза, також була присутня і виглядала дуже елегантно. Про це пише Daily Mail.

Для вечірки, яку влаштували для волонтерів з усієї країни, 72-річна принцеса Ганна обрала сукню та пальто кремово-кавового відтінку з візерунком пейслі та доповнила образ рукавичками в тон. Як завжди робила її мати. Королева Єлизавета, якій постійно доводилося тиснути руки, практично не з'являлася на публіці без рукавичок.

Принцеса Ганна Фото: Getty Images

На вечірках у саду Букінгемського палацу є свій дрес-код. Це зазвичай сукні довжиною нижче коліна та капелюшки.

Тож принцеса Ганна не забула і про цей аксесуар. Вона була у капелюшку з прикрасою з пір'я. І додала до свого образу шику обравши перлове намисто та сережки з перлами.

Принцеса Ганна доповнила свій образ перлинними прикрасами Фото: Getty Images

А Кейт Міддлтон та Софі Уесекська вирішили з'явитися на прийомі у парних образах. Вони обидва вибрали вбрання, в яких вже з'являлися на стрибках в Аскоті, але в різні роки. Блакитні сукні різних відтінків вони доповнили капелюшками однакового фасону зі штучними квітами. І підібрали ефектні прикраси.

Нагадаємо, на коронації короля Чарльза принцеса Ганна отримала важливе призначення. І єдина з членів королівської родини поверталася до Букінгемського палацу верхи.

Вона була в штанах, трикутнику з плюмажем та військовою формою. Принцеса пожартувала, що це позбавило її необхідності підбирати собі відповідний до такої події, як коронація вбрання.

На коронації був присутній і принц Гаррі, щоправда, він залишив Велику Британію відразу після церемонії, навіть не встигнувши поспілкуватися зі своєю родиною.

Журналісти підрахували, що він пробув на батьківщині трохи більше за добу. Причому він так поспішав у США, що навіть полетів на комерційному рейсі, тоді як він зазвичай віддає перевагу приватним літакам.