Принц Гаррі планує візит до Великобританії для участі у судовому процесі

Принц Гаррі ненадовго прилетів до Великобританії минулого тижня для коронації короля Чарльза III, але він збирається знову повернутись додому в червні для участі в судовому процесі.

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Принц Гаррі знову повернеться до Великобританії у червні, коли розпочнеться його наступний судовий процес проти преси. Про це пише Hello.

За останні 7 років герцоги Сассекський подали сім позовів проти медіакомпаній як у Великій Британії, так і США. Однак цього разу принц Гаррі виступить як свідок у суді.

Про що цей судовий процес?

Це справа проти видавця Daily Mirror, Mirror Group Newspapers (MGN) у зв'язку зі звинуваченнями про незаконний збір інформації. Гаррі вперше подав цей позов ще у 2019 році, але тільки зараз він перебуває у суді.

У позові згадуються статті, опубліковані в період з 1996 по 2011 рік, в яких міститься інформація, ймовірно, отримана незаконним шляхом (наприклад, шляхом зламування телефону). Його команда представила 148 статей як докази, але тільки близько 33 будуть включені в судовий процес.

Адвокати Гаррі кажуть, що мішенню стали і його близькі, у тому числі його батько король Чарльз та покійна телеведуча Керолайн Флек, з якою він деякий час зустрічався.

Справа триватиме шість чи сім тижнів і проходитиме у Високому суді Лондона.

Чому Гаррі збирається свідчити?

"Репрезентативний" вибір ширшої групи заявників даватиме свідчення як "перевірочні випробування". Гаррі був одним із обраних, тому в червні він особисто дасть свідчення проти видавця. Це зробить його першим високопоставленим членом королівської сім'ї, який дав свідчення у залі суду з 19 століття.

Це також буде друга поява Гаррі у Високому суді у 2023 році після того, як у березні він несподівано відвідав попереднє слухання за окремим судовим позовом проти Associated Newspapers Limited.

Актори Майкл Тернер та Ніккі Сандерсон, а також колишня дружина коміка Пола Уайтхауса Фіона Уайтман також будуть у суді.

Що каже Mirror Group?

MGN, що входить до складу видавництва Reach, вибачилася за незаконний збір інформації в перший день розгляду справи.

У судових документах видавець визнав наявність "деяких доказів вказівки третіх осіб займатися іншими видами UIG щодо кожного з позивачів". Проте видавці заявили, що "повністю спростували" заяву актора Майкла Тернера.

"MGN беззастережно вибачається за всі подібні випадки UIG і запевняє заявників, що така поведінка ніколи не повториться", — сказав видавець.

Юрист видавця продовжив: "Це вибачення не має тактичної мети зменшити шкоду, MGN визнає, що вибачення на даному етапі не матиме такого ефекту, але зроблено тому, що такої поведінки ніколи не мало бути".

Тим не менш, MGN, як і раніше, заперечує звинувачення у перехопленні голосової пошти у справах, що розглядаються нею під час судового розгляду.

Чому ця справа якось пов'язана з Пірсом Морганом?

Очікується, що звинувачення Гаррі також стосуватимуться Пірса Моргана, який був редактором Daily Mirror з 1995 до 2004 року. Морган відомий як гучний критик Сассекс. Крім того, у нього нібито була недовга дружба з Меганом до того, як вона почала зустрічатися з Гаррі.

Які стосунки Сассекс з бульварною пресою?

Герцог дуже ясно висловив своє невдоволення пресі, особливо після того, як він залишив королівську родину у 2020 році.

Як він розповів у своїх мемуарах "Запасний" та рекламних інтерв'ю, пов'язаних з його книгою, його віра в те, що преса вторглася в його життя, була однією з багатьох причин, через які він та його дружина залишили королівську родину та переїхали до США.

Він також розкритикував папараці за їхню роль у смерті його матері, принцеси Діани, і заявив, що таблоїди діють у змові з палацом, щоб керувати тим, які історії були фактично опубліковані.

Герцог Сассекський заявив, що він викриває поведінку ЗМІ, щоб "врятувати журналістику як професію", і дав зрозуміти, що "справою його життя" є зміна медіаландшафту.

Які ще судові позови подали Гаррі та Меган проти ЗМІ?

За даними інформаційного агентства Reuters, відомо, що Сассекси подали такі позови за останні роки:

Гаррі має поточну справу проти Associated Newspapers Limited, видавця Daily Mail and Mail on Sunday, за звинуваченнями у прослуховуванні телефонів та інших незаконних діях. Видавець заперечує будь-які правопорушення та каже, що звинувачення надійшли надто пізно, тому справу слід закрити. У лютому 2022 року Гаррі подав ще один позов проти Associated Newspapers через статтю в Mail on Sunday, в якій він звинувачувався в спробі ввести громадськість в оману з приводу юридичної сварки з урядом. Високий суд заявив, що це наклепницька стаття, але Гаррі все ще потрібне рішення на його користь, щоб справу було передано до суду. У вересні 2019 року Гаррі подав позов проти News Group Newspapers — видавців Sun і неіснуючої News of the World — звинувативши їх у зламі голосової пошти на його телефоні. Справа ще не залагоджена, і видавці хочуть її закрити. Меган виграла позов проти Associated Newspapers у лютому 2021 року через публікацію Mail on Sunday уривків із листа, який вона написала своєму батькові ще у 2018 році. У липні 2020 року Гаррі та Меган подали позов до США за звинуваченням у тому, що фотографи використали дрони для "незаконних" знімків їхнього сина принца Арчі, коли він був у їхньому приватному будинку. У жовтні того ж року вони дійшли згоди про припинення розповсюдження зображень і вибачилися. У травні 2019 року Гаррі домігся відшкодування збитків і вибачився від Splash News and Picture Agency за зроблені з повітря фотографії його будинку в Оксфордширі.

Також Фокус писав, що принц Гаррі хотів побачитися з батьком під час візиту до Лондона у березні, але той "був зайнятий".