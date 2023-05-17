Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Каннський кінофестиваль 2023

Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вперше за кілька місяців з'явилася на публіці

Мер'єм Узерлі, Каннський кінофестиваль 2023
Фото: Getty | Мер'єм Узерлі в Каннах

Зірка позувала на червоній доріжці у сукні від Мaison Novague.

Related video

39-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі останнім часом дуже рідко з'являється на публіці, проте зірка серіалу "Величне століття" не змогла пропустити відкриття 76-го міжнародного кінофестивалю в Каннах. На килимовій доріжці вона з'явилася в розкішній чорній сукні від Мaison Novague з драпірованим ліфом без бретельок і чорною багатошаровою спіднице у підлогу з подовженим подолом.

Свій образ вона доповнила масивними сережками з каменями від Sеvignе, а довге руде волосся залишила розпущеним. Мер'єм позувала фотографам і виглядала дуже впевненою у собі.

Мер'єм Узерлі, Каннський кінофестиваль 2023 Fullscreen
Мер'єм Узерлі
Фото: Getty

Шанувальники зірки зазначають, що виконавиця ролі Хюррем останнім часом додала у вазі, проте сама актриса з цього приводу особливо не хвилюється і продовжує демонструвати свої жіночні форми, віддаючи перевагу сукням із глибоким декольте та відкритими плечима.

Мер'єм прославилася на весь світ завдяки зйомкам у турецькому серіалі "Величне століття", де зіграла кохання всього життя султана Сулеймана. Якоїсь миті у неї стався нервовий зрив, і знаменитість пішла з проекту, де її замінили іншою актрисою.

Раніше Фокус писав, у чому на килимовій доріжці в Каннах були помічені Джордж та Амаль Клуні.