Джордж та Амаль Клуні вперше за тривалий час вийшли на червону доріжку (фото)

Поки у Франції розгортається Каннський кінофестиваль 2023, зіркове подружжя відвідало церемонію вручення премії на підтримку благодійної організації короля Чарльза ІІІ у Лондоні.

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62-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль уперше за тривалий час зʼявилися на червоній доріжці. Про це пише Page Six.

Зірка фільму "11 друзів Оушена" приєднався до своєї коханої на вечірній церемонії вручення нагород Prince’s Trust і TJMaxx & Homesense Awards у Лондоні, а подружжя пройшлося червоною доріжкою на підтримку благодійної організації короля Чарльза III.

45-річна британська юристка Амаль була одягнена у бежевий лляний комбінезон для заходу, який відзначав досягнення молодих людей, які брали участь у програмах Prince’s Trust по всій Великобританії. До свого аутфіту вона додала чорний пояс.

Амаль уклала своє довге темне волосся м’якими хвилями та продемонструвала яскраво-червоні губи, додавши пару висячих срібних сережок і бежевий клатч.

Її мати, Барія Аламуддін, також відвідала захід разом із Клуні.

Тим часом Джордж Клуні носив сірий класичний костюм з однотонною сорочкою, а також сонцезахисні окуляри.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Голлівудський актор та юристка ліванського походження одружилися у 2014 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей — Олександра та Еллу.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джордж Клуні висловився про новий роман свого колеги по цеху Бреда Пітта.

Також Фокус писав про вихід Джорджа та Амаль Клуні на публіку у гламурних образах.