Чому не можна голити кішок та собак на літо: думка фахівців

Керуючись найкращими мотивами, власники тварин можуть зробити їм гірше.

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На вулиці запанувала висока температура, і багато власників кішок і собак з довгою густою шерстю поспішають зі своїми вихованцями до майстрів, щоб поголити їх. Таким чином вони впевнені, що допоможуть улюбленцям пережити літню спеку. Однак, як пише ресурс Pet Helpful, всупереч поширеній думці, збривати влітку шерсть домашнім тваринам не варто, оскільки в цьому немає жодної користі.

Хутро кішок і собак сильно відрізняється від людського волосся і фактично допомагає захистити тварину від спеки та сонця. За деякими винятками, ветеринари радять власникам не збривати шерсть своїм пухнастим друзям улітку.

Після гоління кішки наражаються на ризик сонячних опіків. Фото: Фокус

Собаки та гоління: чому не варто цього робити

Шерсть собак не потрібно голити влітку, щоб зберігати прохолоду. Насправді тварина може з більшою ймовірністю перегрітися, якщо залишиться без хутра. Адже воно є природним ізолятором і допомагає їм природним чином регулювати температуру не лише в холодну погоду, а й у спеку: хутро зберігає тепло близько до тіла в холод і утримує прохолодне повітря в спеку. Гоління ж завадить цій природній системі терморегуляції.

Багато порід собак мають подвійну шерсть, яка поєднує в собі шар довгого жорсткого остьового волосся з іншим густим шаром короткого пухнастого волосся. Це подвійне "пальто" водонепроникне і захищає тварину від негоди. Воно діє як ізоляція від високих та низьких температур. Такі породи собак як лабрадор, ретрівер, хаскі та маламут – тобто собаки з густим підшерстком після стрижки можуть бути схильні до уповільненого росту волосся або навіть алопеції (облисіння). Ця особливість отримала назву фолікулярний арешт і характеризується сповільненим ростом шерсті до 2-3 років. Причина цієї особливості не виявлена, вважається, що під впливом перепаду температур волосяні фолікули собаки переходять у стан спокою.

Короткошерсні породи собак теж не отримують жодної користі від гоління.

Кішки та гоління: чому краще – ворог хорошого

Як і собак, кішок влітку не рекомендується стригти, оскільки вони чудово пристосовані до регулювання власної температури тіла та не мають жодної користі від гоління влітку. Хутро захищає їх як від холоду, так і від сильної спеки. Кішки, як і собаки, можуть страждати від сонячних опіків, якщо їх поголити. Ці опіки настільки ж болючі для чотирилапих істот, як і для людей, і часто призводять до раку шкіри.

Часті стрижки або гоління кішок призводять до того, що у них стоншується шерсть і зростає ризик утворення ковтунів, шкіра пересихає і свербить, можуть з'явитися осередки облисіння.

При цьому не варто забувати, що для більшості тварин стрижка та гоління – величезний стрес, який може призвести до непередбачуваних наслідків, навіть до зупинки серця.

Винятки з правил

Однак існують ситуації, коли без стрижки тварини все ж таки не обійтися. Серед собак існують певні породи з дуже густою або довгою шерстю, яких корисно підстригти. При цьому саме підстригти, а не поголити тварину, щоб у неї залишилося достатньо шерсті для захисту від опіків.

Як правило, періодична стрижка ножицями необхідна породам собак без підшерстку, з шерстю, що швидко росте: ши-тцу, тер'єрам, спаніелям, йоркширам, пуделям і т.п. Стрижка є складовою дотримання гігієни вихованця, оскільки найчастіше утворюються ковтуни. Постійне вичісування та стрижка позбавлять вихованця від запалення шкіри, екзем. Крім того, власники довгошерстих собак можуть трохи вкоротити зону шерсті на животі та лапах – для захисту від кліщів.

Пуделі потребують періодичного підстригання Фото: Getty

Якщо у собаки чи кішки утворилися ковтуни. У разі, коли немає можливості їх зістригти чи вичеісати, тоді доведеться поголити.

Підготовка до операції. В цьому випадку ветеринару доведеться збривати шерсть тварині, щоб вона не заважала під час хірургічного втручання.

Раніше Фокус писав, як привчити кішок не дряпати меблі.