Меган Маркл "відправила приховане послання" королівській родині своїм "золотим" образом

Вбрання колишньої американської акторки оцінюється в 12 тисяч доларів.

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Меган Маркл "відправила приховане послання" королівській родині своїм новим образом. Про це пише Page Six.

Колишня американська акторка отримала нагороду Women of Vision 2023 на гала-концерті в Нью-Йорку, і її мерехтлива сукня ознаменувала відхід від її королівського гардеробу, який показує, що вона більше не намагається "злитися".

Одягнувши сукню без рукавів із тонким вирізом на животі, герцогиня Сассекська сяяла, приймаючи нагороду від Глорії Стайнем — і її сукня могла містити приховане послання до королівської родини Великобританії.

Меган Маркл Фото: Getty Images

У той час як 41-річна Меган Маркл, як відомо, носила постійно нейтральні кольори, як-от чорний, білий і бежевий, щоб не "виділятися" як старша особа королівської родини, на цій церемонії нагородження вона продемонструвала яскраву "золоту" сукню, яка більше нагадувала її колишній гардероб, коли була голлівудською зіркою.

"Я рідко одягалася в кольорове", — сказала мама двох у третьому епізоді документального серіалу "Гаррі та Меган", згадуючи про свій час, коли вона була членом королівської родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Маркл, яка вийшла заміж за принца Гаррі в 2018 році, додала, що "була думка про це", пояснивши, що вона не хоче носити той самий відтінок, що й інший член родини на заходах.

Разом зі своєю сміливою золотою сукнею вона одягла золоті туфлі на шпильці Tom Ford ($1350), клатч Carolina Herrera і пару сережок J. Crew.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл могли повторити трагічну долю принцеси Діани.

Також Фокус писав про значну суму, яку герцоги Сассекські витричають на охорону.