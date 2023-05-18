Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Інша наречена. Що відомо про сестру принцеси Діани, яку хотіли видати заміж за Чарльза

сара спенсер, принц чарльз, сестра принцеси діана
Фото: Getty Images | Леді Сара Спенсер та принц Чарльз на матчі по поло

Старша сестра Діани, леді Сара Спенсер могла стати принцесою замість сестри, а потім і королевою, але вона вийшла заміж за коханого.

Related video

Принц Чарльз одружився з Діаною Спенсер зі стародавнього і шановного роду графів Спенсерів. З того ж роду, але іншої гілки був сер Вінстон Черчилль. Але спочатку за дружину спадкоємцю британського престолу пророкували іншу дівчину Спенсер – леді Сару, старшу сестру Діани. Але вона вибрала шлюб з кохання. Про це пише Daily Mail.

Про цю любовну історію в гучному серіалі "Корона" згадується побіжно, а сестри Діани не надто публічні особи. Але довгий час ходили чутки, що леді Сара була зла на Діану, бо нібито вона відбила в неї нареченого. Але біограф Діани, Ендрю Мортон, запевняв, що це не так. Сестри були близькі, і Сара часто супроводжувала Діану у закордонних поїздках.

Леді Сара та принцеса Діана

Проте день весілля Діани міг стати днем королівського весілля для леді Сари, якби вона розіграла свої карти по-іншому. Деякий час вона була в центрі чуток про плани заручин Чарльза наприкінці 1970-х років.

Батько Діани, Едвард Джон "Джонні", 8-й граф Спенсер і віконт Олторп був одружений з Френсіс Рут Рош, молодшою дочкою 4-го барона Фермоя. Весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві. У пари було п'ятеро дітей: Сара, Джейн, Джон, Діана та Чарльз, нинішній граф Спенсер.

Їхній син Джон помер через десять годин після народження, а шлюб, судячи з чуток, був нещасливим. Френсіс після розлучилася з чоловіком. А мачуху діти не злюбили. Принцеса Діана потім каялася в цьому.

Принц Чарльз спочатку познайомився з леді Сарою. І вони були досить близькі. У 1977 році вони разом їздили на полювання, а сама Сара навіть збирала газетні вирізки зі згадкою себе та принца, щоб після "показати онукам". У 1978 році вони разом із Чарльзом з'їздили на лижний курорт Клостерс у Швейцарії. А після 22-річна леді Сара сказала журналістам, що хоч це і була чудова відпустка, але про заручини не може бути й мови.

сара спенсер, принц чарльз, сестра принцеси діана Fullscreen
Леді Сара Спенсер та принц Чарльз на матчі по поло
Фото: Getty Images

"У мене немає шансів вийти за нього заміж. Я не закохана в нього. І я б не вийшла заміж за того, кого не люблю, будь він сміттярем або королем Англії. Якби він попросив мене, я відмовила б йому. Я вийду заміж тільки за коханням", — на той час Чарльз вже був знайомий з Діаною. І пізніше Сара жартувала перед їхнім весіллям, що стала "амуром", звівши їх разом.

Коли шлюб Чарльза та Діани розпався, леді Сара часто супроводжувала свою сестру в офіційних візитах як одну з її фрейлін. Після смерті Діани леді Сара стала президентом Меморіального фонду Діани, принцеси Уельської, перш ніж він закрився у 2012 році.

принцеса діана сестри, сара Маккоркодейл, джейн феллоуз Fullscreen
Принцеса Діана з сестрами та директором школи (у центрі): у синьому костюмі – леді Джейн, у сірому костюмі – леді Сара
Фото: Getty Images

Вона та її сестра Джейн Феллоуз підтримували принців Гаррі та Вільяма після смерті їхньої матері. І вона супроводжувала тіло сестри з Парижа до Англії.

Леді Сара Спенсер вийшла заміж за коханням, як і обіцяла, за Ніла Маккоркодейла, сина відомого шотландського спортсмена. Чарівну церемонію провели у церкві Святої Марії у Грейт-Брінгтоні неподалік сімейного маєтку Спенсерів 17 травня 1980 року. І на леді Сарі була знаменита тіара Спенсерів, яку пізніше на своє весілля одягне Діана.

Пара одружена і донині, у них троє дітей: Емілі, Селія та Джордж. Сара та Ніл живуть у Лінкольнширі.

Леді Сара була присутня на весіллі племінника, принца Вільяма, і Кейт Міддлтон. А також на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

Леді Сара на весіллі принца Гаррі

Нагадаємо, раніше померла тітка принцеси Діани, Мері Рош. Журналісти думали, що принци Вільям і Гаррі зустрінуться на похороні близької родички, але цього не сталося.