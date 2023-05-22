Ель Феннінг перевершила всі свої вбрання в образі від Paco Rabanne

Акторку не можна було не помітити в цій єдиній у своєму роді металевій сукні.

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25-річна американська акторка Ель Феннінг з'явилася на вечірці в Каннах, організованій модним будинком Paco Rabanne, у розкішній вечірній сукні. Фотографіями сміливого образу знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Феннінг, яка регулярно відвідує Каннський фестиваль із раннього підліткового віку, завжди з'являється на червоній доріжці у неймовірних образах. Однак зараз, можливо, зірка "Малефісенти" перевершила себе.

Ансамбль акторки складався зі сміливого сріблястого плаття від Paco Rabanne з металевими накладками на грудях і чокером, який поєднував виріз зі спідницею. Свій образ Ель доповнила відповідними срібними туфлями на шпильці. Зірка залишила волосся розпущеним і зробила легкий макіяж.

Ель Феннінг Фото: Instagram @ellefanning

"Тепер THISSSSS — це вечірня сукня @pacorabanne", — написала Феннінг у підписі до публікації.

Нагадаємо, Ель Феннінг сфотографували, коли вона виходила з готелю Martinez на третій день 76-го Каннського кінофестивалю в ідеальній літній сукні.

Раніше Фокус писав, що Ель Феннінг позувала перед відкриттям Каннського фестивалю у чудовій сукні.