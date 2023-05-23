Кейт Міддлтон ставиться до принца Вільяма "як до четвертої дитини", — експерт

У принца та принцеси Уельських "справді бувають сварки" та їх шлюб не ідеальний.

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Джерело, яке працювало в Кенсингтонському палаці, повідомило королівському письменнику Тому Куїнну, що 41-річна принцеса Уельська ставиться до свого 40-річного чоловіка так само, як до їхніх трьох дітей — 9-річного Джорджа, 8-річної Шарлотти та 5-річного Луї. Про це пише Express.co.uk.

"Кейт ставиться до нього [Вільяма] як до четвертої дитини, тому що вона схильна до істериків", — заявило джерело Куїнн.

Автор стверджує, що у пари "справді бувають сварки" та їхній шлюб не ідеальний.

"У них приголомшливі сварки. Але там, де деякі пари сваряться і кидають один одного важкі вази, Вільям і Кейт кидають один одного подушками. У них завжди все під контролем".

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Куінн, який написав книгу "Позолочена юність: інтимна історія дорослішання в королівській родині", також зазначив, що Вільям і Міддлтон є прикладом мантри покійної королеви Єлизавети II: "Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй".

"Оскільки Вільям переймає манери та манери поведінки своєї бабусі, а Кейт дуже добре вміє не скаржитися, вони обидва дотримуються того, що зробило королеву Єлизавету II таким чудовим монархом, — продовжив Куїнн. — Вони дуже рідко скаржаться, а якщо й скаржаться, то завжди розмірено".

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим фото на честь 12-ї річниці весілля.