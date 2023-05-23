Наомі Кемпбелл помітили на яхті з донькою (фото)

Знаменитість відвяткувала 53-річчя.

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53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл відсвяткувала день народження на суперʼяхті в компанії друзів та доньки. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів, яка досі не розкрила імені своєї дитини після того, як вона народилася у травні 2021, пригорнулася до свого малюка, коли прямувала до розкішного судна.

Наомі виглядала стильно в чорно-білому картатому піджаку та штанах у тон. Вона поєднала свій образ із повсякденними білими кросівками та закрила обличчя парою чорних сонцезахисних окулярів.

Наомі, яка була у Каннах для участі в 76-му кінофестивалі, можна було побачити, коли вона покидала готель Cap Eden Roc в Антібах разом з головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом і саудівським кінопродюсером Мохаммедом Аль Туркі.

Наомі Кемпбелл з донькою

Легендарна модель приголомшила шанувальників, оголосивши про народження доньки в травні 2021 року, лише через кілька тижнів після появи на подіумі Тижня моди в Нью-Йорку.

Пізніше вона наполягала на тому, що її дочка не була усиновлена на тлі поширення спекуляцій щодо її біологічного походження.

Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Розмовляючи з британським Vogue та позуючи з дочкою для зйомки обкладинки, модель підтвердила: "Її не усиновили – вона моя дитина".

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд привітала Наомі Кемпбелл з 53-річчям.

Також Фокус писав про вихід Наомі Кемпбелл на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023.