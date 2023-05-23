25-річна кішка, яка зникла два роки тому, розплакалася, побачивши своїх господарів (фото, відео)

Кішку виявив на узбіччі випадковий перехожий і спочатку подумав, що вона мертва.

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У Чатемі, графство Кент, сталося справжнє диво. Там сімейна пара Елісон та Дін Лінг отримала назад свою 25-річну кішку, яка зникла два роки тому. Зворушливу історію розповіла зооактивістка Наташа Макфі, засновниця організації "Втрачені та знайдені тварини Кента" на своїй сторінці у Facebook.

Подружжя загубило Кіззі, а саме так звати тварину, у 2021 році: вона просто не повернулася додому. Елісон і Дін подумали, що їхня улюблениця, яка все життя провела в будинку, просто пішла і померла десь, адже на той момент їй уже виповнилося 23 роки, що для кішки є дуже поважним віком. Пара дуже переживала втрату і сумувала за твариною.

Й ось кілька днів тому кішку помітив на узбіччі дороги в Апчерчі (Кент), стурбований перехожий, який спочатку подумав, що вона мертва. Однак потім чоловік зрозумів, що кішка просто знесилена. Він підібрав її та відвіз до лікарні для тварин. Кіззі, а це виявилася саме вона, була дуже виснажена. Її загризали блохи, вона страждала від глистів і важила лише 2,5 кг. Тварина також ледве пересувалася через надто відрослі пазурі.

Фото: Animals Lost and Found in Kent

Її кілька разів обробили від бліх та провели дегельмінтизацію, а також викупали.

Оглянувши кішку, ветеринари не знайшли у неї мікрочіпа і припустили, що вона може бути безпритульною. Але все ж таки в групу з пошуку тварин знайдену тварину додали.

Яким же було здивування зоозахисників, коли 48-річна Елісон Лінг упізнала у ній свою улюблену кішку. Спочатку вона навіть не могла повірити своїм очам.

Коли власники прийшли за Кіззі, то це була дуже емоційна подія.

"Вона упізнала запах мого чоловіка і заплакала. Тепер вона відпочиває з нами і отримує багато обіймів і частування", – сказала Елісон. Жінка пояснила, що все своє життя кішка жила в будинку, про неї дбали, тож їй не вшивали чіп.

"Це просто чудово! Це чудово. Більшість кішок не доживають до цього віку в приміщенні, не кажучи вже про те, щоб перебувати на вулиці самостійно", — не приховує свого замилування Наташа Макфі. Вона уточнила, що Кіззі практично сліпа та дуже вимоглива до їжі.

Елісон та Дін Лінги зі своєю улюбленицею

Найстарішою кішкою у світі є Розі, пухнаста черепахова кішка, якій 31 рік, і вона живе у Норвічі.

Раніше Фокус писав, чи варто вакцинувати кішок, які ніколи не виходять із дому.