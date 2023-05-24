На аукціоні продадуть фото маленького короля Чарльза, які вважалися втраченими 25 років

Чарівні фото дворічного Чарльза та новонародженого принца Ендрю зробила фізіотерапевт покійної королеви Єлизавети.

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На аукціоні продадуть унікальні фотографії дворічного принца Чарльза та новонародженого принца Ендрю, які вважалися загубленими понад 25 років. Знімки були зроблені приблизно у 1950-1960 роках. Про це пише Daily Mail.

На чорно-білих фотографіях, які зробила фізіотерапевт покійної королеви Єлизавети, Маргарет Саул, зображені маленькі принци Чарльз та Ендрю. Фото вважалися загубленими понад 25 років. Сама Маргарет померла 1992 року у віці 95 років. Ці фотографії були опубліковані у статті в газеті The Mirror у жовтні 1998 року під заголовком "Історія, врятована від забуття". Фотографії знайшли продавцем у контейнері за межами коледжу Ісуса в Кембриджі разом з копією газети.

Маленький король Чарльз Фото: Willingham Auctions

Знімки не призначалися для публікації в пресі. На них Чарльз у комбінезоні грає з собакою, позує зі своїм іграшковим конем і плюшевим слоном на галявині біля Кларенс-Хауса, лондонської резиденції королівської родини, в якій він жив сам разом із королевою Каміллою, коли подорослішав.

Маленький король Чарльз Фото: Willingham Auctions

На інших фото – новонароджений принц Ендрю на руках акушерки сестри Хелен Роу. Ці фото були зроблені в Бельгійській кімнаті на першому поверсі Букінгемського палацу, де королева народила свою третю дитину в лютому 1960 року.

Маленький принц Ендрю на руках акушерки Фото: Willingham Auctions

Знімки зараз знаходяться у володінні Willingham Auctions і незабаром підуть з молотка. Ціна на них стартує з 400 фунтів, але ціна, очевидно, буде вищою. Адже більшість сімейних фото королівської родини перебувають або у володінні самої сім'ї, або новинних чи інформаційних агентств.

Раніше на аукціоні було продано рідкісні фотографії принцеси Діани та принца Чарльза, а також маленького принца Вільяма, якому на момент знімання навіть не виповнився рік.

Сімейні фото було зроблено у Балморалі під час візиту лорда Джона Кінга, близького друга королівської родини. Він помер у 86 років у 2005 році.

Лорд керував British Airways, а з королівською родиною близько спілкувався через любов до полювання.

Фото Діани та Чарльза викликали величезний інтерес у колекціонерів, адже вони були зроблені під час відпочинку, а королівські особи на них не позували спеціально, просто насолоджуючись відпусткою.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися особисті фото Кейт Міддлтон та її дітей, зроблені на пікніку волонтерів після коронації короля Чарльза.