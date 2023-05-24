На аукционе продадут фото маленького короля Чарльза, которые считались потерянными 25 лет

Очаровательные фото двухлетнего Чарльза и новорожденного принца Эндрю сделала физиотерапевт покойной королевы Елизаветы.

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На аукционе продадут уникальные фотографии двухлетнего принца Чарльза и новорожденного принца Эндрю, которые считались утерянными более 25 лет. Снимки были сделаны примерно в 1950-1960 гг. Об этом пишет Daily Mail.

На черно-белых фотографиях, которые сделала физиотерапевт покойной королевы Елизаветы, Маргарет Саул, запечатлены маленькие принцы Чарльз и Эндрю. Фото считались утерянными более 25 лет. Сама Маргарет умерла в 1992 году в возрасте 95 лет. Эти фотографии были опубликованы в статье в газете The Mirror в октябре 1998 года под заголовком "История, спасенная от забвения". Фотографии были найдены продавцом в контейнере за пределами колледжа Иисуса в Кембридже вместе с копией газеты.

Маленький король Чарльз Фото: Willingham Auctions

Снимки явно не предназначались для публикации в прессе. На них Чарльз в комбинезоне играет с собакой, позирует со своей игрушечной лошадкой и плюшевым слоном на лужайке у Кларенс-Хауса, лондонской резиденции королевской семьи, в которой он жил сам вместе с королевой Камиллой, когда повзрослел.

Маленький король Чарльз Фото: Willingham Auctions

На других фото – новорожденный принц Эндрю на руках акушерки, сестры Хелен Роу. Эти фото были сделаны в Бельгийской комнате на первом этаже Букингемского дворца, где королева родила своего третьего ребенка в феврале 1960 года.

Маленький принц Эндрю на руках акушерки Фото: Willingham Auctions

Снимки сейчас находятся во владении Willingham Auctions и скоро пойдут с молотка. Цена на них стартует с 400 фунтов, но цена, очевидно, будет выше. Ведь большинство семейных фото королевской семьи находятся или во владении самой семьи, или новостных, или информационных агентств.

Ранее на аукционе были проданы редкие фотографии принцессы Дианы и принца Чарльза, а также маленького принца Уильяма, которому на момент съемки даже не исполнился год.

Семейные фото были сделаны в Балморале во время визита лорда Джона Кинга, близкого друга королевской семьи. Он скончался в 86 лет в 2005 году.

Лорд руководил British Airways, а с королевской семьей близко общался из-за любви к охоте.

Фото Дианы и Чарльза вызвали огромный интерес у коллекционеров, ведь они были сделаны во время отдыха, а королевские особы на них не позировали специально, просто наслаждаясь отпуском.

Напомним, ранее в Сети появились личные фото Кейт Миддлтон и ее детей, сделанные на пикнике волонтеров после коронации короля Чарльза.