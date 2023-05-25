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Стиль життя

Тіна Тернер розкрила секрет щасливого життя за кілька тижнів до смерті

Тіна Тернер, Тіна Тернер померла, секрет життя, секрет щасливого життя, про що розповідала Тіна Тернер перед смертю
Фото: Скриншот | Тіна Тернер

У квітні 2023 зірка сцени розмовляла з британським Vogue.

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Американська співачка Тіна Тернер розкрила секрет благополучного життя всього за кілька тижнів до смерті. Про це пише Vogue.

Королева рок-н-ролу, яка померлf у віці 83 років, загадково розповіла британському Vogue в інтерв’ю, опублікованому 17 квітня 2023, про те, як їй вдалося жити повноцінно, попри всі труднощі, які вона пережила.

"Що означає добре жити?" — вона відповіла на запитання, пояснивши: "Моє життя було насиченим, але з багатьма сумними моментами, які я тепер прощаю та намагаюся забути.

"Можливо, це і є відповідь: продовжувати рухатися вперед, відпустити і прагнути наповнити своє життя любов’ю", — додала вона. "Я зараз там, і я вдячна".

У тому ж інтерв'ю володарку восьми премій "Греммі" запитали, яку "пораду" вона дала б собі молодшій.

"Я б сказала собі залишатися сильною і продовжувати бажати більшого і боротися за все це! Воно прийде, і воно варте того, щоб почекати!" – сказала зірка сцени журналу.

Тіна Тернер Fullscreen
Тіна Тернер
Фото: Getty Images

Про смерть легендарної співачки повідомили в її акаунті в Instagram разом із чорно-білим портретом.

Тіна Тернер померла на 84-му році життя

"Своєю музикою та безмежною пристрастю до життя вона зачарувала мільйони шанувальників у всьому світі та надихнула зірок завтрашнього дня".

Тіна Тернер Fullscreen
Тіна Тернер
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тіна Тернер пішла із життя у своєму домі у Швейцарії.

Також Фокус розповідав цікаві факти про життя "королеви рок-н-ролу".