Тіна Тернер розкрила секрет щасливого життя за кілька тижнів до смерті

У квітні 2023 зірка сцени розмовляла з британським Vogue.

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Американська співачка Тіна Тернер розкрила секрет благополучного життя всього за кілька тижнів до смерті. Про це пише Vogue.

Королева рок-н-ролу, яка померлf у віці 83 років, загадково розповіла британському Vogue в інтерв’ю, опублікованому 17 квітня 2023, про те, як їй вдалося жити повноцінно, попри всі труднощі, які вона пережила.

"Що означає добре жити?" — вона відповіла на запитання, пояснивши: "Моє життя було насиченим, але з багатьма сумними моментами, які я тепер прощаю та намагаюся забути.

"Можливо, це і є відповідь: продовжувати рухатися вперед, відпустити і прагнути наповнити своє життя любов’ю", — додала вона. "Я зараз там, і я вдячна".

У тому ж інтерв'ю володарку восьми премій "Греммі" запитали, яку "пораду" вона дала б собі молодшій.

"Я б сказала собі залишатися сильною і продовжувати бажати більшого і боротися за все це! Воно прийде, і воно варте того, щоб почекати!" – сказала зірка сцени журналу.

Тіна Тернер Фото: Getty Images

Про смерть легендарної співачки повідомили в її акаунті в Instagram разом із чорно-білим портретом.

Тіна Тернер померла на 84-му році життя

"Своєю музикою та безмежною пристрастю до життя вона зачарувала мільйони шанувальників у всьому світі та надихнула зірок завтрашнього дня".

Тіна Тернер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тіна Тернер пішла із життя у своєму домі у Швейцарії.

Також Фокус розповідав цікаві факти про життя "королеви рок-н-ролу".