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Стиль жизни

Тина Тернер раскрыла секрет счастливой жизни за несколько недель до смерти

Тина Тернер, Тина Тернер умерла, секрет жизни, секрет счастливой жизни, о чем рассказывала Тина Тернер перед смертью
Фото: Скриншот | Тина Тернер

В апреле 2023 звезда сцены разговаривала с британским Vogue.

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Американская певица Тина Тернер раскрыла секрет благополучной жизни всего за несколько недель до смерти. Об этом пишет Vogue.

Королева рок-н-ролла, умершая в возрасте 83 лет, загадочно рассказала британскому Vogue в интервью, опубликованном 17 апреля 2023 года, о том, как ей удалось жить полноценно, несмотря на все трудности, которые она испытала.

"Что значит хорошо жить?" — она ответила на вопрос, объяснив: "Моя жизнь была насыщенной, но со многими грустными моментами, которые я теперь прощаю и пытаюсь забыть".

"Возможно, это и есть ответ: продолжать двигаться вперед, отпустить и стремиться наполнить свою жизнь любовью", — добавила она. "Я сейчас там, и я благодарна".

В том же интервью обладательнице восьми премий "Грэмми" спросили, какой "совет" она дала бы себе младшей.

"Я бы сказала себе оставаться сильной и продолжать желать большего и бороться за все это! Оно придет, и оно стоит того, чтобы подождать!" – сказала звезда сцены.

Тина Тернер Fullscreen
Тина Тернер
Фото: Getty Images

О смерти легендарной певицы сообщили в ее аккаунте в Instagram вместе с черно-белым портретом.

Тина Тернер умерла на 84-м году жизни

"Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников во всем мире и вдохновила звезд завтрашнего дня".

Тина Тернер Fullscreen
Тина Тернер
Фото: Getty Images

Напомним, Тина Тернер ушла из жизни в своем доме в Швейцарии.

Также Фокус рассказывал интересные факты о жизни "королевы рок-н-ролла".