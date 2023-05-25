Емма Стоун уперше за тривалий час зʼявилася на публіці (фото)

Знаменитість відвідала модний івент в Італії.

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34-річна американська акторка Емма Стоун уперше за тривалий час зʼявилася на публіці. Про це пише Daily Mail.

Зірка популярних мелодрам та комедій виглядала стильно в чорному в’язаному костюмі на фотоколі напередодні круїзного шоу Louis Vuitton 2024 в Італії.

Стоун продемонструвала свою чорну білизну через укорочений топ з довгими рукавами та спідницю міді в тон, яка мала великий розріз спереду. На ногах акторки були білі босоніжки, а в руках вона тримала сумку бордового відтінку.

Володарка численних кінопремій додала до вечірнього образу пару золотих сережок-кілець і кольє. Вона розпустила своє коротке темне волосся, позуючи для фотографій та демонструючи щиру посмішку.

Емма Стоун в Італії Фото: Getty Images

34-річна Емма Стоун — володарка низки високих нагород ("Оскар", премія БАФТА, "Золотий глобус" і три премії Гільдії кіноакторів). У 2017 вона вважалася найбільш високооплачуваною акторкою, за даними Forbes. Повідомлялося, що робота Стоун оцінюється в 26 млн доларів.

Емма Стоун

Нагадаємо, Емма Стоун анонсувала продовження фільму "Круелла".

Також Фокус писав про зйомки Емми Стоун у кліпі Пола Маккартні.