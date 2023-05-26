У величезному капелюсі та стильному костюмі: Ешлі Грем на гала-концерті amfAR у Каннах

Знаменита модель вміє привертати увагу на світських заходах.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем відвідала щорічний гала-концерт amfAR в Hotel Du Cap Eden Roc Cap D'Antibes. Про це пише Daily Mail.

Фотографіями свого розкішного образу з 76-го кінофестивалю Канна модель plus-size поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Знаменитість виділялася з різноманітності суконь на червоній доріжці, одягнувши на захід стильний білий лляний костюм Nina Ricci FW23 RTW з розкльошеними брюками. Для контрасту вона вибрала чорний величезний крислатий капелюх і чорний сітчастий шарф у горошок, який Грем зав'язала бантом. Вона доповнила ансамбль срібними сережками, уклала каштанове волосся хвилями і зробила макіяж з акцентом на очах.

Вечірка була організована Квін Латіфою. Щороку на заході збирають мільйони доларів на дослідження та підвищення поінформованості про СНІД та ВІЛ. Гості насолоджувалися музичними виступами Холзі, Адама Ламберта, Бібі Рекси та Гледіс Найт. Шикарний гала-концерт amfAR також включав показ мод, куратором якого виступила Карін Ройтфельд, і благодійний аукціон Саймона де Пюрі.

Нагадаємо, Ешлі Грем розповіла, чому заклеює рот скотчем під час сну.

Раніше Фокус писав, що Ешлі Грем з'явилася у прозорій міні-сукні на Каннському кінофестивалі. Після світського виходу модель зіштовхнулася із критикою щодо зниження її ваги.