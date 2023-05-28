Каннський кінофестиваль 2023: п'ять найцікавіших суконь на церемонії нагородження

Зірки традиційно обирали вбрання від відомих дизайнерів.

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В останній вечір 76-го Каннського кінофестивалю, який завершився 27 травня, світові зірки кіно пройшлися червоною доріжкою, вибираючи для цього найелегантніше та найкраще вбрання. Жіночність та прихована розкіш – так можна охарактеризувати образи зірок. Фокус подивився на сукні знаменитостей та пропонує оцінити найкращі з них.

Єва Лонгорія

48-річна американська акторка, продюсерка, режисерка, активістка та підприємиця Єва Лонгорія першою з'явилася на килимовій доріжці церемонії оголошення переможців та нагородження. Найбільш відома по ролі Габріель Соліс у телесеріалі "Відчайдушні домогосподарки" вона сяяла в червоній сукні, що облягає, до підлоги від Tony Ward із розрізом до стегна і широким шлейфом. Вона була прикрашена золотими блискітками з боків, а на талії – кількома рюшами. Образ Єва доповнила парою червоних туфель на платформі.

Єва Лонгорія зробила акцент на червоному Фото: Getty Images

Джері Горнер

50-річна британська співачка, авторка пісень та дитяча письменниця Джеральдін Хорнер, колишня учасниця жіночого поп-гурту Spice Girl, відома як Джері Галлівел, – дуже нечастий гість на червоних доріжках. Тому її поява привернула ще більше уваги, і вона не підвела. На знаменитості була елегантна біла сукня на одне плече з хитромудрим квітковим візерунком від Erdem з органзи кольору слонової кістки, прикрашена вишитими квітами. Вона має асиметричний виріз і пишну спідницю, які чудово виглядають на червоній килимовій доріжці. Вартість вбрання – 4995 фунтів стерлінгів.

Волосся Джері зібрала в зачіску, а образ завершила браслетом та парою сережок.

Колишня зірка Spice Girl Джері Горнер перетворилася на статну леді Фото: Getty Images

Брі Ларсон

33-річна акторка Брі Ларсон, яка вже є лауреатом премій "Оскар", BAFTA, "Золотий глобус" та "Еммі", цього року була у журі Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці вона позувала у дуже елегантній білій сукні від Chanel із кутюрної колекції весна-літо 2023. До неї вона підібрала світлі босоніжки на шпильці. Загалом образ вийшов дуже легкий, елегантний і водночас цікавий.

Брі Ларсон хизувалась у сукні з останньої колекції Chanel Фото: Getty Images

Ікрам Абді

23-річна британська супермодель-мусульманка Ікрам Абді викликала фурор на червоній доріжці у дуже оригінальному ансамблі від Nina Ricci. Довгу сукню в чорно-білу смужку, розшиту паєтками і з широкою круглою спідницею дівчина доповнила чорним крислатим капелюхом з обробкою всередині в тон сукні. Образ розбавив акцентний червоний шарф, схожий на пелюстки троянди, масивна каблучка та сережки.

Неймовірна Ікрам Абді Фото: Getty Images

Джейн Фонда

85-річна американська акторка Джейн Фонда дещо вибивалася з дрес-коду останньої килимової доріжки Канн цього року. Вона вийшла на публіку в чорних штанах, чорній блискучій блузі з довгим подолом і підтвердила тренд на зручне взуття, віддавши перевагу чорним гостроносим туфлям на рівному ходу. Ансамбль знаменитість доповнила діамантовими коштовностями.

Ветеран кіноіндустрії Джейн Фонда у чорному Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про те, хто став переможцями 76-го кінофестивалю в Каннах.