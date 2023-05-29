Природжені мисливці: 7 порід кішок, які найкраще ловлять мишей

Незважаючи на лагідну і поступливу вдачу, багато пород кішок досі не втратили свої мисливські інстинкти.

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Сьогодні кішки в домі — це антистрес, улюбленці, члени сім'ї, і в останню чергу вони служать за своїм природним призначенням — захищають житло від гризунів: мишей і щурів. Звичайно, це ми говоримо про тих тварин, які живуть у квартирах чи міських будинках, де гризунів немає давно. Однак, як показує практика, з роками кішки не втратили свої природні інстинкти і при нагоді не проґавлять можливості полювати, адже полювання — це інстинкт більшості кішок, навіть якщо вони були одомашнені десятиліттями чи століттями! Ресурс Hepper назвав породи кішок, які найкраще полюють мишей. Так що якщо ви, купуючи тварину, переслідуєте ще й практичні інтереси, радимо вам придивитися до представників нижче вказаних порід.

Сіамська кішка

Сіамська кішка була першим вибором для королівської родини у Таїланді. Ця порода кішок вже давно вважається фаворитом для полювання на щурів, мишей та інших гризунів. До цього дня сіамські кішки є чудовим мисливцем з прекрасними мисливськими інстинктами для виявлення та порятунку будинків від шкідників.

Сіамська кішка Фото: Web-Zoopark.Ru

Мейн-кун

Ця порода кішок була на північноамериканському континенті з давніх-давен. Колоніальні американці цінували мейн-кунів за їхні чудові мисливські навички та тримали на фермах, щоб захистити ці місця від гризунів. Мейн-кун, як і раніше, високо цінується як досвідчений мисливець і домашній улюбленець.

Мейн-кун Фото: Відкриті джерела

Сибірська кішка

Порода сибірських кішок походить з Росії та Сибіру, що робить їх ідеальними для власників, які шукають кішку, здатну витримати холодніший клімат. Сибіряки можуть бути великими і пухнастими, але вони дуже спритні та швидкі мисливці, що робить їх ідеальними для лову мишей та інших великих гризунів, таких як щури.

Сибірська кішка Фото: Хвост Ньюс

Американська короткошерста кішка

Американська короткошерста порода кішок бере свій початок у Великій Британії. Їй вже майже 300 років, і вперше ця порода була використана на борту кораблів для знищення популяцій мишей та щурів. Разом з тим це відмінні домашні кішки, ласкаві та велелюбні, які при необхідності швидко наведуть порядок у будинку у питанні гризунів.

Кошенята американської короткошерстої породи кішок Фото: Pets2.me

Менкс

Порода кішок менкс походить з регіону, розташованого між Англією та Ірландією, відомого як острів Мен. Ця порода кішок раніше плавала на морських суднах, де вони протистояли нашестю мишей. Вони досвідчені мисливці, які заслужили титул великих ловців мишей. Фермери також покладалися на кішок менкс, щоб захистити свої ферми від гризунів.

Менкс Фото: Ekzotika

Японський бобтейл

Японські бобтейли — природжені мисливці на мишей. У минулому ці породи кішок жили переважно на корейських шовкових фабриках, де їх розводили, щоб боротися з мишами. Кішки цієї породи дружелюбні та цікаві, що також робить їх ідеальним сімейним вихованцем.

Японський бобтейл Фото: Getty Images

Шартрез

Шартрез — порода кішок родом із Франції. Їм подобається гратися та спілкуватися зі своїми власниками, але у них є і більш серйозна сторона, особливо коли йдеться про полювання на гризунів. Ця порода кішок має природний мисливський інстинкт. Вони рухливі, м'язисті та дуже швидкі, що робить їх ідеальними кішками для лову мишей та інших швидких гризунів.

Серед інших мисливських порід можна відзначити персидську кішку, турецьку ангору, бенгальську, абіссінську, бурманську та низку інших.

Шартрез Фото: usatik.ru

Раніше Фокус писав, чому не варто голити кішкам шерсть у спеку.