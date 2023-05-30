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Стиль життя

Бейонсе вшанувала пам'ять Тіни Тернер на своєму концерті (відео)

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Фото: Getty Images | Бейонсе

Бейонсе вшановувала Тіну Тернер виконанням хіта "River Deep, Mountain High" у Лондоні.

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41-річна американська співачка Бейонсе вшанувала пам'ять покійної королеви рок-н-ролу Тіни Тернер, яка померла минулого тижня у віці 83 років, емоційним виконанням "River Deep, Mountain High". Виступ відбувся під час концерту у рамках її світового турне "Renaissance" у Лондоні. Про це пише PageSix.

Музична суперзірка заспівала текст хіта 1996 року у повільному темпі. Фан-аккаунт Бейонсе опублікував у Twitter відповідне відео з концерту.

Для спеціального виступу Бейонсе також дебютувала у новому образі, одягнувши яскраво-синій комбінезон, який на талії випирав у прозорий шлейф.

Триб'ют 32-разової володарки Греммі пролунав лише через кілька днів після того, як вона вшановувала Тернер під час зупинки туру в Парижі, сказавши публіці "кричати, щоб [Тернер] могла відчути ваше кохання".

"Якщо ви мій шанувальник, ви шанувальник Тіни Тернер, — сказала вона. — Тому що я не була б на цій сцені без Тіни Тернер. Я відчуваю себе такою щасливою, що я була жива, щоб побачити її пишність. Я також почуваюся дуже щасливою бути тут, щоби виступити ще раз".

Нагадаємо, Тіна Тернер пішла з життя у своєму будинку у Швейцарії.

Також Фокус розповідав цікаві факти про життя "королеви рок-н-ролу".