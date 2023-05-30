Дизайнерка Ейшлін Лестер створила дуже незвичайну колекцію обручок (фото)

Незвичайна форма обручок приваблює молодих людей.

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Обручки можуть бути не тільки дорогими, але й дуже оригінальними, відрізнятися від традиційних форм і створювати гармонійний ансамбль. Саме таку колекцію, в основі якої – безшовне переплетення обручок, вигадала і втілила в реальність ювелірна дизайнерка з Лондона Ейшлін Лестер, пише Willpaper.

Обручки Le Ster поєднують у собі сміливі та кумедні форми.

"Мені подобається поєднувати традиційну майстерність й увагу до деталей з динамічною скульптурною чутливістю. Мені також подобається думати про себе як про оповідача через лінію та дизайн. Я люблю сплітати історії з образами та оповіданнями, знайденими в мистецтві, щоб створити оригінальну мову, яка резонує з вами вами, власником. Для мене важливо, щоб оригінальність, мистецтво та відмінність також поєднувалися з функціональністю. Всі вироби "Призначено бути" створені для носіння протягом усього дня, щоб вони могли стати частиною вашого життя – їх зв'язок і значення для вас ростуть у міру вашого зростання", — пояснила Ейшлін.

Вироби із 18-каратного золота нагадують історію Лестер як скульптора.

"Це здавалося складним завданням — надати форму коханню, не покладаючись на історичні символи, такі як серця. У процесі малювання та виготовлення буквально сотень прототипів з металу та пластиліну я зрозуміла, що кохання — це не щось, що потрібно визначити та помістити в коробку, а скоріше енергія, яку не можна змусити, і яка має свій власний імпульс і значний зв'язок із долею. Моя робота полягала в тому, щоб реалізувати це відчуття потенційного руху та життя через форму", – продовжила Ейшлін.

За її словами, хоча втілення почуття любові у металі – нескінченне завдання, воно пишається тим, що вийшло.

"Я пишаюся вираженням любові, який представляють мої твори — вони плинні, постійно в русі і можуть працювати в парі або щасливо існувати самостійно".

Ейшлін Лестер здобула репутацію завдяки своїм вишуканим ювелірним виробам. Її прикраси — це мініатюрні вибухи кольору та світла, ніжні та сміливі. За освітою вона – скульптор, магістр Королівської академії. Дизайнерка стала широко відома своїми великомасштабними скульптурними інсталяціями, замовленнями декорацій та вітринами для Selfridges. Як прекрасна художниця Ейшлін працювала з галереями Riflemaker та Nyehaus, виставлялася у Лондоні та Нью-Йорку та розшукувалася приватними колекціонерами.

Перетворення Ейшлін на ювеліра та бізнес-леді стало природною еволюцією. Спочатку експериментуючи з різними матеріалами своїх робіт, вона швидко зацікавилася зменшенням масштабу проєктів до створення мініатюрних скульптур щодня.

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