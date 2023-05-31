Дайвер та риба з людським обличчям: зворушлива історія гучного вірусного відео

Дружба риби та людини триває вже понад 30 років.

Related video

В останні кілька днів мрежу буквально "розриває" милий відеоролик, де настирлива риба заважає дайверу, і виглядає так, ніби вона вимагає, щоб її поцілували. Насправді за цією картинкою стоїть зворушлива історія дружби риби та людини, яка налічує вже не один десяток років, пише Men's Journal.

У кадрі – азіатський вівчарний губан, також відомий як кобудай, яку звати Йоріко, та доглядач синтоїстського святилища у підводному парку Хасама в Татеямі, Японія, Хіроюкі Аракава. У 20-секундному відео дайвер б'є мушлю на бетонній плиті, а велика риба весь час намагається його стукнути головою. Коли вміст мушлі був витягнутий, чоловік кинув його рибі, і та жадібно схопила їжу.

Історія Йоріко та Хіроюкі потрапила до заголовків газет ще у 2017 році. На той час їхня дружба тривала вже 25 років. Вперше дайвер побачив кобудая біля воріт підводного храму. Велика товстолоба риба виглядала хворою та змученою. Аракава взявся лікувати її та підгодовувати

Через десять днів Йоріко відчула себе краще, але на той момент пара вже була нерозлучна. Їхній зв'язок з роками тільки міцнів, й Аракава залишається найближчим супутником кобудая, не кажучи вже про те, що це єдина людина, якій вона дозволяє себе цілувати.

Цікаво, що приблизно в той же час, коли їхня історія стала вірусною, дослідження, опубліковане вченими з Оксфордського університету у Великій Британії та Університету Квінсленду в Австралії, показало, що риби дійсно впізнають людські обличчя. Воно проводилося на бабках, тропічних рибах, які випльовують струмені води з рота, щоб збивати комах із гілок.

"Вчені представили рибам два зображення людських облич і навчили їх вибирати одне з них, випльовуючи свої струмені на це зображення. Вони показали рибі зображення обличчя, яке вони хотіли, щоб риба впізнала, і купу нових облич. До 44 нових. Риба могла правильно вибрати знайоме обличчя у 81% випадків", – сказала в коментарі CNN доктор Кейт Ньюпорт, науковий співробітник відділу зоології Оксфордського університету та співавтор дослідження.

Раніше Фокус писав, що дайвер показав морських тварин біля танкера, що затонув у 1943 році.